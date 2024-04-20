https://ria.ru/20240420/trevoga-1941222202.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.04.2024

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:22

2024-04-20T13:22

2024-04-20T13:30

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 13.17 мск, после чего распространилась на всю территорию страны.Ранее в субботу тревога объявлялась в 10 областях Украины, в том числе к Киевской области и самой украинской столице. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Одессе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре

https://ria.ru/20240420/strategiya-1941206677.html

https://ria.ru/20240420/istrebiteli-1941202076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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