В Киеве объявили воздушную тревогу
Власти Киева объявили воздушную тревогу в городе
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также соседней Винницкой, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушная тревога объявлена в семи регионах страны: в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.
Согласно данным ресурса, около 10.28 мск тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также соседней Винницкой и южной Одесской области Украины. Таким образом сирены звучат уже в 10 областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.