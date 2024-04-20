https://ria.ru/20240420/toplivo-1941210277.html
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:37
2024-04-20T11:37
2024-04-20T15:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации принять меры: по обеспечению с учетом ранее данных поручений сельскохозяйственных товаропроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, в том числе в целях проведения сезонных полевых работ", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 июня и до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Кроме того, кабмину при участии "Газпрома" поручено "рассмотреть вопросы об обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей газом, подаваемым по газораспределительным сетям, по регулируемым ценам и подключении их к таким сетям в приоритетном порядке". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня.
https://ria.ru/20240408/toplivo-1938513977.html
https://ria.ru/20240305/putin-1931337492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей бензином и дизтопливом