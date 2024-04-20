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Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом - РИА Новости, 20.04.2024
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11:37 20.04.2024 (обновлено: 15:26 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/toplivo-1941210277.html
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:37
2024-04-20T15:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации принять меры: по обеспечению с учетом ранее данных поручений сельскохозяйственных товаропроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, в том числе в целях проведения сезонных полевых работ", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 июня и до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Кроме того, кабмину при участии "Газпрома" поручено "рассмотреть вопросы об обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей газом, подаваемым по газораспределительным сетям, по регулируемым ценам и подключении их к таким сетям в приоритетном порядке". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня.
https://ria.ru/20240408/toplivo-1938513977.html
https://ria.ru/20240305/putin-1931337492.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом

Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей бензином и дизтопливом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДизельное топливо
Дизельное топливо - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дизельное топливо. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации принять меры: по обеспечению с учетом ранее данных поручений сельскохозяйственных товаропроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, в том числе в целях проведения сезонных полевых работ", - говорится в сообщении.
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Доклад необходимо представить до 1 июня и до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, кабмину при участии "Газпрома" поручено "рассмотреть вопросы об обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей газом, подаваемым по газораспределительным сетям, по регулируемым ценам и подключении их к таким сетям в приоритетном порядке". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня.
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