https://ria.ru/20240420/toplivo-1941210277.html

Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом

Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:37

2024-04-20T11:37

2024-04-20T15:26

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для обеспечения сельхозпроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации принять меры: по обеспечению с учетом ранее данных поручений сельскохозяйственных товаропроизводителей бензином и дизельным топливом в необходимом объеме, в том числе в целях проведения сезонных полевых работ", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 июня и до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Кроме того, кабмину при участии "Газпрома" поручено "рассмотреть вопросы об обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей газом, подаваемым по газораспределительным сетям, по регулируемым ценам и подключении их к таким сетям в приоритетном порядке". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня.

https://ria.ru/20240408/toplivo-1938513977.html

https://ria.ru/20240305/putin-1931337492.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин