https://ria.ru/20240420/suzdaltsev-1941267066.html

Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании

Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании - РИА Новости, 20.04.2024

Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании

Политолог Андрей Суздальцев опроверг РИА Новости сообщения о своем якобы задержании в Москве. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:46

2024-04-20T19:46

2024-04-20T19:46

общество

андрей суздальцев

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политолог Андрей Суздальцев опроверг РИА Новости сообщения о своем якобы задержании в Москве.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Суздальцева якобы задержали в Москве по запросу белорусских силовиков."Сижу сейчас дома, разговариваю с вами", - сказал Суздальцев.

москва

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2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, андрей суздальцев, москва