https://ria.ru/20240420/suzdaltsev-1941267066.html
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании - РИА Новости, 20.04.2024
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании
Политолог Андрей Суздальцев опроверг РИА Новости сообщения о своем якобы задержании в Москве. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:46
2024-04-20T19:46
2024-04-20T19:46
общество
андрей суздальцев
москва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политолог Андрей Суздальцев опроверг РИА Новости сообщения о своем якобы задержании в Москве.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Суздальцева якобы задержали в Москве по запросу белорусских силовиков."Сижу сейчас дома, разговариваю с вами", - сказал Суздальцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, андрей суздальцев, москва
Общество, Андрей Суздальцев, Москва
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании
Политолог Андрей Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании в Москве
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политолог Андрей Суздальцев опроверг РИА Новости сообщения о своем якобы задержании в Москве.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Суздальцева якобы задержали в Москве по запросу белорусских силовиков.
"Сижу сейчас дома, разговариваю с вами", - сказал Суздальцев.