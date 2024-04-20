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Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании - РИА Новости, 20.04.2024
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19:46 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/suzdaltsev-1941267066.html
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании - РИА Новости, 20.04.2024
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании
Политолог Андрей Суздальцев опроверг РИА Новости сообщения о своем якобы задержании в Москве. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:46
2024-04-20T19:46
общество
андрей суздальцев
москва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политолог Андрей Суздальцев опроверг РИА Новости сообщения о своем якобы задержании в Москве.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Суздальцева якобы задержали в Москве по запросу белорусских силовиков."Сижу сейчас дома, разговариваю с вами", - сказал Суздальцев.
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общество, андрей суздальцев, москва
Общество, Андрей Суздальцев, Москва
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании

Политолог Андрей Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Суздальцев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политолог Андрей Суздальцев опроверг РИА Новости сообщения о своем якобы задержании в Москве.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Суздальцева якобы задержали в Москве по запросу белорусских силовиков.
"Сижу сейчас дома, разговариваю с вами", - сказал Суздальцев.
 
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