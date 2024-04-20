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Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки - РИА Новости, 20.04.2024
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17:20 20.04.2024 (обновлено: 20:21 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/sud-1941252493.html
Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки
Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки - РИА Новости, 20.04.2024
Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки
Следствие попросило арестовать двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за парковки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:20
2024-04-20T20:21
происшествия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
россия
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следствие попросило арестовать двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за парковки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аббасова Б. И. О. и Аббасова Н. И. О.", — сказал собеседник агентства.Предположительно, это отец предполагаемого убийцы Шахина Аббасова Низами и его дядя Бахтияр.Впоследствии суд отложил на 22 апреля рассмотрение ходатайств об аресте обоих фигурантов дела. Мужчинам вменяется убийство группой лиц из хулиганских побуждений. Статья подразумевает в том числе пожизненное лишние свободы.Резонансное убийствоВ среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся, вскоре его задержали.Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Аббасову грозит до двадцати лет лишения свободы. По данным СК, он живет в России нелегально. Как сообщил РИА Новости источник, временная регистрация у него закончилась в феврале.Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут.В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
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происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, россия, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Россия, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки

Суд получил ходатайства об аресте 2 фигурантов дела об убийстве из-за парковки

© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарской, где произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарской, где произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Подъезд жилого дома на улице Краснодарской, где произошел конфликт из-за парковки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следствие попросило арестовать двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за парковки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аббасова Б. И. О. и Аббасова Н. И. О.", — сказал собеседник агентства.
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Мама убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне
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Предположительно, это отец предполагаемого убийцы Шахина Аббасова Низами и его дядя Бахтияр.
Впоследствии суд отложил на 22 апреля рассмотрение ходатайств об аресте обоих фигурантов дела. Мужчинам вменяется убийство группой лиц из хулиганских побуждений. Статья подразумевает в том числе пожизненное лишние свободы.

Резонансное убийство

В среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся, вскоре его задержали.
Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Аббасову грозит до двадцати лет лишения свободы. По данным СК, он живет в России нелегально. Как сообщил РИА Новости источник, временная регистрация у него закончилась в феврале.
Шахин Аббасов
Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки
19 апреля, 18:56
Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут.
В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.
Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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ПроисшествияУбийство мужчины на юго-востоке МосквыРоссияАзербайджанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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