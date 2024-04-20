https://ria.ru/20240420/sud-1941252493.html
Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки
Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки - РИА Новости, 20.04.2024
Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки
Следствие попросило арестовать двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за парковки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:20
2024-04-20T17:20
2024-04-20T20:21
происшествия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
россия
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следствие попросило арестовать двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за парковки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аббасова Б. И. О. и Аббасова Н. И. О.", — сказал собеседник агентства.Предположительно, это отец предполагаемого убийцы Шахина Аббасова Низами и его дядя Бахтияр.Впоследствии суд отложил на 22 апреля рассмотрение ходатайств об аресте обоих фигурантов дела. Мужчинам вменяется убийство группой лиц из хулиганских побуждений. Статья подразумевает в том числе пожизненное лишние свободы.Резонансное убийствоВ среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся, вскоре его задержали.Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Аббасову грозит до двадцати лет лишения свободы. По данным СК, он живет в России нелегально. Как сообщил РИА Новости источник, временная регистрация у него закончилась в феврале.Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут.В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
https://ria.ru/20240419/video-1941077022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, россия, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Россия, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки
Суд получил ходатайства об аресте 2 фигурантов дела об убийстве из-за парковки
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следствие попросило арестовать двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за парковки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аббасова Б. И. О. и Аббасова Н. И. О.", — сказал собеседник агентства.
Предположительно, это отец предполагаемого убийцы Шахина Аббасова Низами и его дядя Бахтияр.
Впоследствии суд отложил на 22 апреля рассмотрение ходатайств об аресте обоих фигурантов дела. Мужчинам вменяется убийство группой лиц из хулиганских побуждений. Статья подразумевает в том числе пожизненное лишние свободы.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана
Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся, вскоре его задержали.
Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Аббасову грозит до двадцати лет лишения свободы. По данным СК
, он живет в России нелегально. Как сообщил РИА Новости источник, временная регистрация у него закончилась в феврале.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут.
В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.