https://ria.ru/20240420/sud-1941252493.html

Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки

Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки - РИА Новости, 20.04.2024

Суд попросили арестовать двух фигурантов дела об убийстве из-за парковки

Следствие попросило арестовать двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за парковки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:20

2024-04-20T17:20

2024-04-20T20:21

происшествия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

россия

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следствие попросило арестовать двух членов семьи Аббасовых по делу об убийстве москвича из-за парковки, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аббасова Б. И. О. и Аббасова Н. И. О.", — сказал собеседник агентства.Предположительно, это отец предполагаемого убийцы Шахина Аббасова Низами и его дядя Бахтияр.Впоследствии суд отложил на 22 апреля рассмотрение ходатайств об аресте обоих фигурантов дела. Мужчинам вменяется убийство группой лиц из хулиганских побуждений. Статья подразумевает в том числе пожизненное лишние свободы.Резонансное убийствоВ среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся, вскоре его задержали.Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Аббасову грозит до двадцати лет лишения свободы. По данным СК, он живет в России нелегально. Как сообщил РИА Новости источник, временная регистрация у него закончилась в феврале.Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут.В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.

https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

https://ria.ru/20240419/video-1941077022.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, россия, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)