https://ria.ru/20240420/startap-1941205332.html

Минобрнауки запустило конкурс для студентов "Стартап как диплом"

Минобрнауки запустило конкурс для студентов "Стартап как диплом" - РИА Новости, 20.04.2024

Минобрнауки запустило конкурс для студентов "Стартап как диплом"

Минобрнауки России запустило всероссийский конкурс для студентов, заявивших выпускную квалификационную работу (ВКР) в формате "Стартап как диплом", сообщается в РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:57

2024-04-20T10:57

2024-04-20T10:57

общество

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минобрнауки России запустило всероссийский конкурс для студентов, заявивших выпускную квалификационную работу (ВКР) в формате "Стартап как диплом", сообщается в Telegram-канале министерства. Прием заявок начинается 20 апреля и продлится до 22 мая. Финал конкурса и награждение победителя пройдут с 24 по 30 июня. "Стартап как диплом" доступен для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Проект должен включать продукт, который находится на стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт, позволяющий проверить бизнес-гипотезы на первых клиентах стартап-проекта) или на более поздних стадиях разработки и внедрения", - сообщило Минобрнауки РФ. Программа "Стартап как диплом" действует с 2019 года и направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии.

https://ria.ru/20240402/tekhnologii-1937279599.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия