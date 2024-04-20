Минобрнауки запустило конкурс для студентов "Стартап как диплом"
Минобрнауки запустило конкурс для студентов, защищающих диплом в виде стартапа
Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минобрнауки России запустило всероссийский конкурс для студентов, заявивших выпускную квалификационную работу (ВКР) в формате "Стартап как диплом", сообщается в Telegram-канале министерства.
Прием заявок начинается 20 апреля и продлится до 22 мая. Финал конкурса и награждение победителя пройдут с 24 по 30 июня.
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"Стартап как диплом" доступен для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Проект должен включать продукт, который находится на стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт, позволяющий проверить бизнес-гипотезы на первых клиентах стартап-проекта) или на более поздних стадиях разработки и внедрения", - сообщило Минобрнауки РФ.
Программа "Стартап как диплом" действует с 2019 года и направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии.
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