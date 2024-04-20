Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку
Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом, заявил губернатор Михаил Евраев.
Выступая с ежегодным отчетом о работе регионального правительства на заседании Ярославской облдумы, Евраев назвал важные направления развития спортивной инфраструктуры. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%.
"Необходимо продолжать развитие нужной для этого инфраструктуры. Ярославская область получает существенную финансовую поддержку из федерального бюджета на эти цели, в том числе в рамках проектов "Спорт – норма жизни" и "Бизнес-спринт". По итогам 2023 года в занятия физкультурой вовлечены более 50% жителей региона, уровень обеспеченности спортивными объектами составляет 53,7%", - сообщил глава региона.
В прошлом году по программе "Газпром – детям", реализуемой под контролем правительства области, открылись два физкультурно-оздоровительных комплекса: в Переславле-Залесском и Ярославле. Сданы две специализированные спортивные площадки ГТО в Некрасовском и Мышкинском районах, началось строительство ледовой арены в Тутаеве, созданы универсальные умные спортплощадки.
По словам Евраева, правительство области планирует построить пять физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами, крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом в Угличе, а также модернизировать бассейн "Темп" в Рыбинске. Необходимый объем федерального финансирования по этим объектам – 2 миллиарда рублей. Заявки на включение в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" уже направили в министерство спорта России.
Евраев напомнил о реализации крупных спортивных проектов в регионе, в частности, о строительстве волейбольного центра, которое ведется с привлечением не только средств федерального бюджета, но и за счет инвестора. В этом году введут в эксплуатацию первую очередь, подчеркнул губернатор.