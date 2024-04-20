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Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом - РИА Новости, 20.04.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:24 20.04.2024 (обновлено: 18:25 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/sport-1941258745.html
Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом
Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом - РИА Новости, 20.04.2024
Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом
Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:24
2024-04-20T18:25
ярославская область
ярославская область
россия
переславль-залесский
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владимир путин
газпром
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом, заявил губернатор Михаил Евраев. Выступая с ежегодным отчетом о работе регионального правительства на заседании Ярославской облдумы, Евраев назвал важные направления развития спортивной инфраструктуры. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%. "Необходимо продолжать развитие нужной для этого инфраструктуры. Ярославская область получает существенную финансовую поддержку из федерального бюджета на эти цели, в том числе в рамках проектов "Спорт – норма жизни" и "Бизнес-спринт". По итогам 2023 года в занятия физкультурой вовлечены более 50% жителей региона, уровень обеспеченности спортивными объектами составляет 53,7%", - сообщил глава региона. В прошлом году по программе "Газпром – детям", реализуемой под контролем правительства области, открылись два физкультурно-оздоровительных комплекса: в Переславле-Залесском и Ярославле. Сданы две специализированные спортивные площадки ГТО в Некрасовском и Мышкинском районах, началось строительство ледовой арены в Тутаеве, созданы универсальные умные спортплощадки. По словам Евраева, правительство области планирует построить пять физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами, крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом в Угличе, а также модернизировать бассейн "Темп" в Рыбинске. Необходимый объем федерального финансирования по этим объектам – 2 миллиарда рублей. Заявки на включение в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" уже направили в министерство спорта России. Евраев напомнил о реализации крупных спортивных проектов в регионе, в частности, о строительстве волейбольного центра, которое ведется с привлечением не только средств федерального бюджета, но и за счет инвестора. В этом году введут в эксплуатацию первую очередь, подчеркнул губернатор.
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ярославская область, россия, переславль-залесский, михаил евраев, владимир путин, газпром, общество
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Переславль-Залесский, Михаил Евраев, Владимир Путин, Газпром, Общество

Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку
Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Более половины жителей Ярославской области регулярно занимаются спортом, заявил губернатор Михаил Евраев.
Выступая с ежегодным отчетом о работе регионального правительства на заседании Ярославской облдумы, Евраев назвал важные направления развития спортивной инфраструктуры. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%.
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"Необходимо продолжать развитие нужной для этого инфраструктуры. Ярославская область получает существенную финансовую поддержку из федерального бюджета на эти цели, в том числе в рамках проектов "Спорт – норма жизни" и "Бизнес-спринт". По итогам 2023 года в занятия физкультурой вовлечены более 50% жителей региона, уровень обеспеченности спортивными объектами составляет 53,7%", - сообщил глава региона.
В прошлом году по программе "Газпром – детям", реализуемой под контролем правительства области, открылись два физкультурно-оздоровительных комплекса: в Переславле-Залесском и Ярославле. Сданы две специализированные спортивные площадки ГТО в Некрасовском и Мышкинском районах, началось строительство ледовой арены в Тутаеве, созданы универсальные умные спортплощадки.
По словам Евраева, правительство области планирует построить пять физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами, крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом в Угличе, а также модернизировать бассейн "Темп" в Рыбинске. Необходимый объем федерального финансирования по этим объектам – 2 миллиарда рублей. Заявки на включение в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" уже направили в министерство спорта России.
Евраев напомнил о реализации крупных спортивных проектов в регионе, в частности, о строительстве волейбольного центра, которое ведется с привлечением не только средств федерального бюджета, но и за счет инвестора. В этом году введут в эксплуатацию первую очередь, подчеркнул губернатор.
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Ярославская областьЯрославская областьРоссияПереславль-ЗалесскийМихаил ЕвраевВладимир ПутинГазпромОбщество
 
 
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