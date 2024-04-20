Спецоперация, 20 апреля: ПВО сбила над Россией 50 дронов ВСУ за ночь
Спецоперация, 20 апреля: за ночь над Россией перехватили и уничтожили 50 дронов
Зенитно-ракетный дивизион. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. О поездке министра обороны Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Ход спецоперации
ВСУ потеряли за сутки порядка 1145 военнослужащих на всех направлениях.
ПВО сбила 50 украинских дронов над Россией за ночь
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников из них: 26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; 8 — над территорией Курской области; 2 — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей. Около 13.00 мск еще один беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью, около 14.30 мск — еще три, около 16:00 — еще один.
Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородского села
Беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при украинском обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, еще три человека пострадали. Женщину с контузией и осколочным ранением бедер медики доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Двум мужчинам помощь оказали на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.
Шойгу на полигоне представили перспективные дроны и стрелковое оружие
Министру обороны Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. Ему продемонстрировали перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование местности. Министр сообщил, что в ведомстве создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Шойгу также заслушал доклад заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением этих образцов стрелкового оружия.
Энергетическая инфраструктура повреждена в Калужской области из-за взрыва БПЛА
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что энергетическая инфраструктура получила повреждения в Малоярославецком районе в результате взрыва беспилотника в ночь на субботу, пострадавших нет.
ВС России ударили по складам с боекомплектами в пригороде Одессы
Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, российские войска нанесли удар по авиабазе города Конотоп Сумской области и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады. Он также заявил, что удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18