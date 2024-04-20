https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941264817.html

Спецоперация, 20 апреля: ПВО сбила над Россией 50 дронов ВСУ за ночь

Спецоперация, 20 апреля: ПВО сбила над Россией 50 дронов ВСУ за ночь - РИА Новости, 20.04.2024

Спецоперация, 20 апреля: ПВО сбила над Россией 50 дронов ВСУ за ночь

О поездке министра обороны Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:37

2024-04-20T19:37

2024-04-20T20:09

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

одесса

юнус-бек евкуров

вячеслав гладков

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. О поездке министра обороны Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииСредства ПВО сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины и 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции. ВСУ потеряли за сутки порядка 1145 военнослужащих на всех направлениях. ПВО сбила 50 украинских дронов над Россией за ночьСредства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников из них: 26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; 8 — над территорией Курской области; 2 — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей. Около 13.00 мск еще один беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью, около 14.30 мск — еще три, около 16:00 — еще один. Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородского селаБеременная женщина погибла, еще три человека пострадали при украинском обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, еще три человека пострадали. Женщину с контузией и осколочным ранением бедер медики доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Двум мужчинам помощь оказали на месте, от госпитализации пострадавшие отказались. Шойгу на полигоне представили перспективные дроны и стрелковое оружиеМинистру обороны Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. Ему продемонстрировали перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование местности. Министр сообщил, что в ведомстве создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Шойгу также заслушал доклад заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением этих образцов стрелкового оружия. Энергетическая инфраструктура повреждена в Калужской области из-за взрыва БПЛАГубернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что энергетическая инфраструктура получила повреждения в Малоярославецком районе в результате взрыва беспилотника в ночь на субботу, пострадавших нет. ВС России ударили по складам с боекомплектами в пригороде ОдессыВооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, российские войска нанесли удар по авиабазе города Конотоп Сумской области и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады. Он также заявил, что удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники.

https://ria.ru/20240420/vsu-1941249389.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Шойгу на полигоне Московского военного округа Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. 2024-04-20T19:37 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белгородская область, одесса, юнус-бек евкуров, вячеслав гладков, сергей шойгу, вооруженные силы украины, су-25