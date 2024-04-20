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Спецоперация, 20 апреля: ПВО сбила над Россией 50 дронов ВСУ за ночь - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 20.04.2024 (обновлено: 20:09 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941264817.html
Спецоперация, 20 апреля: ПВО сбила над Россией 50 дронов ВСУ за ночь
Спецоперация, 20 апреля: ПВО сбила над Россией 50 дронов ВСУ за ночь - РИА Новости, 20.04.2024
Спецоперация, 20 апреля: ПВО сбила над Россией 50 дронов ВСУ за ночь
О поездке министра обороны Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:37
2024-04-20T20:09
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
одесса
юнус-бек евкуров
вячеслав гладков
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. О поездке министра обороны Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииСредства ПВО сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины и 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции. ВСУ потеряли за сутки порядка 1145 военнослужащих на всех направлениях. ПВО сбила 50 украинских дронов над Россией за ночьСредства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников из них: 26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; 8 — над территорией Курской области; 2 — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей. Около 13.00 мск еще один беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью, около 14.30 мск — еще три, около 16:00 — еще один. Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородского селаБеременная женщина погибла, еще три человека пострадали при украинском обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, еще три человека пострадали. Женщину с контузией и осколочным ранением бедер медики доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Двум мужчинам помощь оказали на месте, от госпитализации пострадавшие отказались. Шойгу на полигоне представили перспективные дроны и стрелковое оружиеМинистру обороны Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. Ему продемонстрировали перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование местности. Министр сообщил, что в ведомстве создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Шойгу также заслушал доклад заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением этих образцов стрелкового оружия. Энергетическая инфраструктура повреждена в Калужской области из-за взрыва БПЛАГубернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что энергетическая инфраструктура получила повреждения в Малоярославецком районе в результате взрыва беспилотника в ночь на субботу, пострадавших нет. ВС России ударили по складам с боекомплектами в пригороде ОдессыВооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, российские войска нанесли удар по авиабазе города Конотоп Сумской области и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады. Он также заявил, что удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники.
https://ria.ru/20240420/vsu-1941249389.html
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Шойгу на полигоне Московского военного округа
Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.
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россия, белгородская область, одесса, юнус-бек евкуров, вячеслав гладков, сергей шойгу, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Одесса, Юнус-Бек Евкуров, Вячеслав Гладков, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Су-25
Спецоперация, 20 апреля: ПВО сбила над Россией 50 дронов ВСУ за ночь

Спецоперация, 20 апреля: за ночь над Россией перехватили и уничтожили 50 дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. О поездке министра обороны Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

Средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины и 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.
ВСУ потеряли за сутки порядка 1145 военнослужащих на всех направлениях.

ПВО сбила 50 украинских дронов над Россией за ночь

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников из них: 26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; 8 — над территорией Курской области; 2 — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей. Около 13.00 мск еще один беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью, около 14.30 мск — еще три, около 16:00 — еще один.
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны Харьковской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Жуткие потери. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Вчера, 17:01

Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородского села

Беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при украинском обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, еще три человека пострадали. Женщину с контузией и осколочным ранением бедер медики доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Двум мужчинам помощь оказали на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

Шойгу на полигоне представили перспективные дроны и стрелковое оружие

Министру обороны Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. Ему продемонстрировали перспективный боевой квадрокоптер, способный вести дистанционное минирование местности. Министр сообщил, что в ведомстве создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Шойгу также заслушал доклад заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением этих образцов стрелкового оружия.

Энергетическая инфраструктура повреждена в Калужской области из-за взрыва БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что энергетическая инфраструктура получила повреждения в Малоярославецком районе в результате взрыва беспилотника в ночь на субботу, пострадавших нет.

ВС России ударили по складам с боекомплектами в пригороде Одессы

Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, российские войска нанесли удар по авиабазе города Конотоп Сумской области и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады. Он также заявил, что удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьОдессаЮнус-Бек ЕвкуровВячеслав ГладковСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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