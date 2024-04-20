https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941225143.html

Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР

Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР - РИА Новости, 20.04.2024

Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР

Центральная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:38

2024-04-20T13:38

2024-04-20T14:57

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

киев

старомайорское

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Центральная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново", — говорится в публикации.Киев потерял на этом направлении:Благодаря контрбатарейной борьбе удалось уничтожить самоходную пушку Dana, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика", орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Более выгодные рубежи заняли в ДНР и подразделения Восточной группировки войск. Бойцы нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного.Потери украинской армии составили: до 120 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М777, четыре склада с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Кроме того, улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике силы Южной группировки войск. Также они отбили три контратаки противника западнее Красного.Киев потерял до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html

https://ria.ru/20240416/vsu-1940450787.html

россия

донецкая народная республика

киев

старомайорское

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, киев, старомайорское