Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР
МО: Центральная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Центральная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново", — говорится в публикации.
Киев потерял на этом направлении:
- до 355 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- пять автомобилей.
Благодаря контрбатарейной борьбе удалось уничтожить самоходную пушку Dana, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика", орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Более выгодные рубежи заняли в ДНР и подразделения Восточной группировки войск. Бойцы нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного.
Потери украинской армии составили: до 120 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М777, четыре склада с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Кроме того, улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике силы Южной группировки войск. Также они отбили три контратаки противника западнее Красного.
Киев потерял до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
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