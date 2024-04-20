Рейтинг@Mail.ru
Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 20.04.2024 (обновлено: 14:57 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941225143.html
Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР
Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР - РИА Новости, 20.04.2024
Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР
Центральная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:38
2024-04-20T14:57
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
киев
старомайорское
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584697_0:2:2927:1648_1920x0_80_0_0_6c82946a10d1aa1cfdc2a3a22c88074c.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Центральная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново", — говорится в публикации.Киев потерял на этом направлении:Благодаря контрбатарейной борьбе удалось уничтожить самоходную пушку Dana, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика", орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Более выгодные рубежи заняли в ДНР и подразделения Восточной группировки войск. Бойцы нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного.Потери украинской армии составили: до 120 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М777, четыре склада с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Кроме того, улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике силы Южной группировки войск. Также они отбили три контратаки противника западнее Красного.Киев потерял до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html
https://ria.ru/20240416/vsu-1940450787.html
россия
донецкая народная республика
киев
старомайорское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584697_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31e1b7728720fb5ba907761a8342c05b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, киев, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, Старомайорское
Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР

МО: Центральная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Центральная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново", — говорится в публикации.
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
"Цепляются за каждый куст". Что творится на самом горячем участке фронта
15 апреля, 08:00
Киев потерял на этом направлении:
  • до 355 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • пять автомобилей.
Благодаря контрбатарейной борьбе удалось уничтожить самоходную пушку Dana, самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика", орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Практически невозможно. Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром
16 апреля, 19:45
Более выгодные рубежи заняли в ДНР и подразделения Восточной группировки войск. Бойцы нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного.
Потери украинской армии составили: до 120 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М777, четыре склада с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Кроме того, улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике силы Южной группировки войск. Также они отбили три контратаки противника западнее Красного.
Киев потерял до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьКиевСтаромайорское
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала