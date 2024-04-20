Рейтинг@Mail.ru
Подполье назвало цель российского удара по Южному - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941212522.html
Подполье назвало цель российского удара по Южному
Подполье назвало цель российского удара по Южному - РИА Новости, 20.04.2024
Подполье назвало цель российского удара по Южному
По уточненным данным подполья, целью удара 19 апреля по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:03
2024-04-20T12:03
в мире
россия
одесса
одесский припортовый завод
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. По уточненным данным подполья, целью удара 19 апреля по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники, сообщил ранее РИА Новости Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод - это впритык к Южному", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил фотографию, на которой виден густой черный столб дыма над побережьем реки.
https://ria.ru/20240420/podpole-1941183914.html
https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8de824bda7d89e5a4bae1bfdb49ddc87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, одесса, одесский припортовый завод
В мире, Россия, Одесса, Одесский припортовый завод, Специальная военная операция на Украине
Подполье назвало цель российского удара по Южному

Подполье: целью удара по Южному был Одесский припортовый завод

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. По уточненным данным подполья, целью удара 19 апреля по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники, сообщил ранее РИА Новости Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Российские силы ударили по авиабазе в Конотопе, сообщило подполье
Вчера, 07:09
"Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод - это впритык к Южному", - сказал собеседник агентства.
Также он предоставил фотографию, на которой виден густой черный столб дыма над побережьем реки.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Подполье подвело итоги массированного удара России по объектам Украины
22 марта, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаОдесский припортовый завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала