https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941212522.html
Подполье назвало цель российского удара по Южному
Подполье назвало цель российского удара по Южному - РИА Новости, 20.04.2024
Подполье назвало цель российского удара по Южному
По уточненным данным подполья, целью удара 19 апреля по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:03
2024-04-20T12:03
2024-04-20T12:03
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одесса
одесский припортовый завод
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. По уточненным данным подполья, целью удара 19 апреля по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники, сообщил ранее РИА Новости Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод - это впритык к Южному", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил фотографию, на которой виден густой черный столб дыма над побережьем реки.
https://ria.ru/20240420/podpole-1941183914.html
https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, одесса, одесский припортовый завод
В мире, Россия, Одесса, Одесский припортовый завод, Специальная военная операция на Украине
Подполье назвало цель российского удара по Южному
Подполье: целью удара по Южному был Одесский припортовый завод
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. По уточненным данным подполья, целью удара 19 апреля по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники, сообщил ранее РИА Новости Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод - это впритык к Южному", - сказал собеседник агентства.
Также он предоставил фотографию, на которой виден густой черный столб дыма над побережьем реки.