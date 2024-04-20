https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941212522.html

Подполье назвало цель российского удара по Южному

Подполье назвало цель российского удара по Южному - РИА Новости, 20.04.2024

Подполье назвало цель российского удара по Южному

По уточненным данным подполья, целью удара 19 апреля по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:03

2024-04-20T12:03

2024-04-20T12:03

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россия

одесса

одесский припортовый завод

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. По уточненным данным подполья, целью удара 19 апреля по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Удар 19 апреля Вооруженных сил России по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, уничтожил ангар, где хранились водные беспилотники, сообщил ранее РИА Новости Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод - это впритык к Южному", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил фотографию, на которой виден густой черный столб дыма над побережьем реки.

https://ria.ru/20240420/podpole-1941183914.html

https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, одесса, одесский припортовый завод