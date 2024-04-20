https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941182379.html
Боец рассказал, как под Харьковом боевики ВСУ маскируются под гражданских
Боец рассказал, как под Харьковом боевики ВСУ маскируются под гражданских - РИА Новости, 20.04.2024
Боец рассказал, как под Харьковом боевики ВСУ маскируются под гражданских
Украинские военные выдают себя за гражданских, перемещаясь между позициями в Харьковской области, заявил РИА Новости командир артиллерийского подразделения ВС... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T06:10
2024-04-20T06:10
2024-04-20T08:34
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908078744_0:43:2434:1412_1920x0_80_0_0_b5468c69415246c60b8b124bc6bc5632.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 20 апр — РИА Новости. Украинские военные выдают себя за гражданских, перемещаясь между позициями в Харьковской области, заявил РИА Новости командир артиллерийского подразделения ВС России."Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Определяем их по наличию бронежилетов и оружия", — сообщил собеседник агентства.По его словам, такую тактику используют в основном расчеты БПЛА."Садятся в гражданские машины и выезжают из домов в посадки, или наоборот, пытаются оттуда вести наблюдение за нами за нашими войсками и запускать дроны. Неоднократно было замечено: с места, куда подъезжают эти машины, взлет либо дронов (разведчиков. — Прим. Ред.), либо FPV-дронов", — добавил командир.В случае обнаружения расчетов разведкой российская артиллерия сразу принимается за их уничтожение, отметил собеседник агентства.В минувший вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что армия подбила украинскую машину скорой помощи, которая использовалась для скрытной перевозки бойцов ВСУ между позициями.Сальдо отметил, что российские разведчики неоднократно фиксировали использование противником карет скорой помощи и других гражданских автомобилей для перевозки солдат и вооружений в зоне боевых действий.Кроме того, военнослужащие ВСУ, которые находятся на правом берегу Днепра, носят обычную одежду, чтобы замаскироваться под мирных жителей, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240419/podpolschik-1940941618.html
https://ria.ru/20240419/koordinaty-1940954490.html
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
харьков
харьковская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908078744_8:0:2269:1696_1920x0_80_0_0_2eb533f562ebfd66343f6fcfd740fdde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьков, харьковская область, херсонская область , владимир сальдо
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Херсонская область , Владимир Сальдо
Боец рассказал, как под Харьковом боевики ВСУ маскируются под гражданских
Боец ВС России: на Харьковском участке боевики ВСУ выдают себя за гражданских
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 20 апр — РИА Новости. Украинские военные выдают себя за гражданских, перемещаясь между позициями в Харьковской области, заявил РИА Новости командир артиллерийского подразделения ВС России.
"Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Определяем их по наличию бронежилетов и оружия", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, такую тактику используют в основном расчеты БПЛА.
"Садятся в гражданские машины и выезжают из домов в посадки, или наоборот, пытаются оттуда вести наблюдение за нами за нашими войсками и запускать дроны. Неоднократно было замечено: с места, куда подъезжают эти машины, взлет либо дронов (разведчиков. — Прим. Ред.), либо FPV-дронов", — добавил командир.
В случае обнаружения расчетов разведкой российская артиллерия сразу принимается за их уничтожение, отметил собеседник агентства.
В минувший вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
сообщил, что армия подбила украинскую машину скорой помощи, которая использовалась для скрытной перевозки бойцов ВСУ между позициями.
Сальдо отметил, что российские разведчики неоднократно фиксировали использование противником карет скорой помощи и других гражданских автомобилей для перевозки солдат и вооружений в зоне боевых действий.
Кроме того, военнослужащие ВСУ
, которые находятся на правом берегу Днепра, носят обычную одежду, чтобы замаскироваться под мирных жителей, добавил губернатор.