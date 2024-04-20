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Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе - РИА Новости, 20.04.2024
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20:56 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/soyuzniki-1941273028.html
Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе
Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе - РИА Новости, 20.04.2024
Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении 8,12 миллиардов долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:56
2024-04-20T20:56
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении 8,12 миллиардов долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 385 конгрессменов. Еще 34 высказались против. Документ направляется на рассмотрение сенату США.
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Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе

Палата представителей выделила $8 млрд союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении 8,12 миллиардов долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 385 конгрессменов. Еще 34 высказались против.
Документ направляется на рассмотрение сенату США.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Палата представителей США приняла проект о конфискации российских активов
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