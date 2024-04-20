https://ria.ru/20240420/soyuzniki-1941273028.html

Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе

Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе - РИА Новости, 20.04.2024

Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе

Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении 8,12 миллиардов долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T20:56

2024-04-20T20:56

2024-04-20T20:56

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении 8,12 миллиардов долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 385 конгрессменов. Еще 34 высказались против. Документ направляется на рассмотрение сенату США.

https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941269887.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сша