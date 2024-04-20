https://ria.ru/20240420/soyuzniki-1941273028.html
Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе
Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе - РИА Новости, 20.04.2024
Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении 8,12 миллиардов долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:56
2024-04-20T20:56
2024-04-20T20:56
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении 8,12 миллиардов долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 385 конгрессменов. Еще 34 высказались против. Документ направляется на рассмотрение сенату США.
https://ria.ru/20240420/zakonoproekt-1941269887.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Палата представителей США одобрила помощь Тайваню и союзникам в регионе
Палата представителей выделила $8 млрд союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении 8,12 миллиардов долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 385 конгрессменов. Еще 34 высказались против.
Документ направляется на рассмотрение сенату США.