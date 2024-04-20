https://ria.ru/20240420/sovetniki-1941286998.html

США хотят отправить еще больше военных советников в Киев

США хотят отправить еще больше военных советников в Киев - РИА Новости, 21.04.2024

США хотят отправить еще больше военных советников в Киев

США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил в интервью газете Politico представитель... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-20T23:59

2024-04-20T23:59

2024-04-21T02:31

в мире

сша

киев

украина

патрик райдер

министерство обороны сша

politico

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/99/1552029912_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_7f5f6c9887cf96d16dc2452445fae2c8.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил в интервью газете Politico представитель Пентагона Патрик Райдер."На протяжении всего конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве", — сказал он.Представитель Пентагона заверил, что советники не будут участвовать в боевых действиях, а займутся консультированием и поддержкой киевского режима и вооруженных сил Украины.Райдер не указал сколько советников планируется отправить в посольство, однако по информации источников издания, их число может составить до 60 человек.Издание со ссылкой на четырех американских чиновников и источник, знакомый с планами, пишет, что советники будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине. По данным некоторых собеседников, они также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия.Politico подчеркивает, что дополнительный американский персонал, хотя и не будет участвовать в боевых действиях, расширит американское присутствие в стране.В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

https://ria.ru/20240421/saks-1941287704.html

https://ria.ru/20240420/medvedev-1941283176.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, украина, патрик райдер, министерство обороны сша, politico, вооруженные силы украины