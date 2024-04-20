https://ria.ru/20240420/sovetniki-1941286998.html
США хотят отправить еще больше военных советников в Киев
США хотят отправить еще больше военных советников в Киев - РИА Новости, 21.04.2024
США хотят отправить еще больше военных советников в Киев
США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил в интервью газете Politico представитель... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-20T23:59
2024-04-20T23:59
2024-04-21T02:31
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил в интервью газете Politico представитель Пентагона Патрик Райдер."На протяжении всего конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве", — сказал он.Представитель Пентагона заверил, что советники не будут участвовать в боевых действиях, а займутся консультированием и поддержкой киевского режима и вооруженных сил Украины.Райдер не указал сколько советников планируется отправить в посольство, однако по информации источников издания, их число может составить до 60 человек.Издание со ссылкой на четырех американских чиновников и источник, знакомый с планами, пишет, что советники будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине. По данным некоторых собеседников, они также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия.Politico подчеркивает, что дополнительный американский персонал, хотя и не будет участвовать в боевых действиях, расширит американское присутствие в стране.В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, киев, украина, патрик райдер, министерство обороны сша, politico, вооруженные силы украины
В мире, США, Киев, Украина, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Politico, Вооруженные силы Украины
США хотят отправить еще больше военных советников в Киев
США рассматривают возможность отправки военных советников в посольство в Киеве
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил
в интервью газете Politico
представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"На протяжении всего конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве", — сказал он.
Представитель Пентагона заверил, что советники не будут участвовать в боевых действиях, а займутся консультированием и поддержкой киевского режима и вооруженных сил Украины.
Райдер не указал сколько советников планируется отправить в посольство, однако по информации источников издания, их число может составить до 60 человек.
Издание со ссылкой на четырех американских чиновников и источник, знакомый с планами, пишет, что советники будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине. По данным некоторых собеседников, они также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия.
Politico подчеркивает, что дополнительный американский персонал, хотя и не будет участвовать в боевых действиях, расширит американское присутствие в стране.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.