https://ria.ru/20240420/sklad-1941185775.html
ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы
ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы - РИА Новости, 20.04.2024
ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы
Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T07:57
2024-04-20T07:57
2024-04-20T08:01
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Одессе большой взрыв, столб дыма идет с района села Нерубайское, по данным агентуры, попали в склад с БК", - сказал собеседник агентства.Лебедев предоставил фотографию, на которой видно большой столб темного дыма.
https://ria.ru/20240420/konflikt-1941181115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы
ВС России ударили по складу с боекомплектом в одесском селе Нерубайское