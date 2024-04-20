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ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:57 20.04.2024 (обновлено: 08:01 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/sklad-1941185775.html
ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы
ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы - РИА Новости, 20.04.2024
ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы
Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T07:57
2024-04-20T08:01
специальная военная операция на украине
одесса
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Одессе большой взрыв, столб дыма идет с района села Нерубайское, по данным агентуры, попали в склад с БК", - сказал собеседник агентства.Лебедев предоставил фотографию, на которой видно большой столб темного дыма.
https://ria.ru/20240420/konflikt-1941181115.html
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одесса, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы

ВС России ударили по складу с боекомплектом в одесском селе Нерубайское

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель
Российский истребитель - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Российский истребитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Одессе большой взрыв, столб дыма идет с района села Нерубайское, по данным агентуры, попали в склад с БК", - сказал собеседник агентства.
Лебедев предоставил фотографию, на которой видно большой столб темного дыма.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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