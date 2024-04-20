https://ria.ru/20240420/sklad-1941185775.html

ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы

ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы - РИА Новости, 20.04.2024

ВС России ударили по украинскому складу в пригороде Одессы

Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T07:57

2024-04-20T07:57

2024-04-20T08:01

специальная военная операция на украине

одесса

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Одессе большой взрыв, столб дыма идет с района села Нерубайское, по данным агентуры, попали в склад с БК", - сказал собеседник агентства.Лебедев предоставил фотографию, на которой видно большой столб темного дыма.

https://ria.ru/20240420/konflikt-1941181115.html

одесса

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

одесса, вооруженные силы рф, безопасность