https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html

В Северной Осетии задержали украинского шпиона

В Северной Осетии задержали украинского шпиона - РИА Новости, 20.04.2024

В Северной Осетии задержали украинского шпиона

Силовики задержали на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:52

2024-04-20T14:52

2024-04-20T16:11

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. Силовики задержали на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике.Как установили сотрудники ведомства, 36-летний мужчина собирал и передавал киевским спецслужбам через мессенджер сведения о нахождении личного состава и техники российской армии в зоне проведения спецоперации.В отношении украинца завели уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция по ней — до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал обвиняемого.

https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899355470.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия