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В Северной Осетии задержали украинского шпиона - РИА Новости, 20.04.2024
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14:52 20.04.2024 (обновлено: 16:11 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/shpionazh-1941234327.html
В Северной Осетии задержали украинского шпиона
В Северной Осетии задержали украинского шпиона - РИА Новости, 20.04.2024
В Северной Осетии задержали украинского шпиона
Силовики задержали на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:52
2024-04-20T16:11
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. Силовики задержали на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике.Как установили сотрудники ведомства, 36-летний мужчина собирал и передавал киевским спецслужбам через мессенджер сведения о нахождении личного состава и техники российской армии в зоне проведения спецоперации.В отношении украинца завели уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция по ней — до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал обвиняемого.
https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899355470.html
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Северной Осетии задержали украинского шпиона

В Северной Осетии задержали украинца, подозреваемого в шпионаже

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости. Силовики задержали на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике.
Как установили сотрудники ведомства, 36-летний мужчина собирал и передавал киевским спецслужбам через мессенджер сведения о нахождении личного состава и техники российской армии в зоне проведения спецоперации.
В отношении украинца завели уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция по ней — до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал обвиняемого.
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УкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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