https://ria.ru/20240420/sanktsii-1941170813.html

США ввели санкции против трех китайских фирм и одной белорусской компании

США ввели санкции против трех китайских фирм и одной белорусской компании - РИА Новости, 20.04.2024

США ввели санкции против трех китайских фирм и одной белорусской компании

США ввели санкции против четырех компаний, якобы причастных к пакистанской ракетной программе, в том числе против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T00:20

2024-04-20T00:20

2024-04-20T00:20

сша

пакистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934632417_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_afeb3beaff401f1f250f0d8c3a8a111b.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. США ввели санкции против четырех компаний, якобы причастных к пакистанской ракетной программе, в том числе против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Как отмечает госдепартамент, под санкции попал белорусский "Минский завод колесных тягачей", а также китайские компании Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd и Granpect Co. Ltd. По заверению ведомства, компании якобы причастны к передаче оборудования Пакистану для производства ракет.

https://ria.ru/20240419/ssha-1941142597.html

сша

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, пакистан