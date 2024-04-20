https://ria.ru/20240420/reorganizatsiya-1941150048.html

Ефимов: на севере Москвы реорганизуют три участка с недостроями

Ефимов: на севере Москвы реорганизуют три участка с недостроями - РИА Новости, 20.04.2024

Ефимов: на севере Москвы реорганизуют три участка с недостроями

На территории САО в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют построить новое жилье, школы, детсады, спорткомплексы и деловую... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:07

2024-04-20T12:07

2024-04-20T12:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. На территории САО в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют построить новое жилье, школы, детсады, спорткомплексы и деловую недвижимость, сейчас на их месте располагаются объекты незавершенного строительства, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Незавершенные стройки не только портят облик города, но могут представлять опасность для горожан. По программе комплексного развития территорий на севере столицы планируется редевелопмент трех участков – в Дмитровском и 1-м Боткинском проездах, а также на Дмитровском шоссе общей площадью более 66 гектаров. На них находятся либо находились ранее в том числе недостроенные объекты. На их месте возведут более 2,55 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, общественно-деловые и другие объекты ", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса города.Он добавил, что после завершения данных проектов в столице появится более 30 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что после утверждения проектов планировки данной территории будут определены и характеристики планируемых к возведению объектов.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на протяжении нескольких лет недостроенный паркинг располагается на территории площадью 0,56 га в Дмитровском проезде. После редевелопмента там появится современный бизнес-центр. Его площадь составит примерно 50 тыс. кв. м. Ввод в строй такого объекта даст мегаполису свыше 1,4 тыс. новых рабочих мест.По словам Гамана, а на территории старой заправочной станции, автомойки, автосервиса, а также объекта незавершенного строительства в Бескудниковском районе Москвы запланировано строительство 160 тыс. кв. м недвижимости. Там появится гостиница на 250 номеров, современный административно-деловой комплекс, а также паркинг. Кроме того, на определенной части территории будет благоустроена парковая зона. Реализация этого проекта позволит создать в городе не менее 4,6 тыс. рабочих местМинистр уточнил, что на территории Бегового района в столице планируют на месте устаревших объектов, недействующих производственных площадей и недостроенного паркинга возвести современный городской квартал, где будет доступна вся необходимая инфраструктура. Ожидается, что на этой территории будет построено свыше 2,3 млн кв. м различной недвижимости: жилье, детсады, школы, здание городской поликлиники, а также ФОК.В рамках реализации программы КРТ в городе создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. При этом проработку проектов проводят по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что власти города предоставили технопарку в сфере пищевой промышленности льготу на аренду земельного участка в московском районе Очаково-Матвеевское, ставка составляет 0,01% от кадастровой стоимости участка.

https://ria.ru/20240415/zemlya-1939707848.html

https://ria.ru/20240419/lgota-1940908542.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва