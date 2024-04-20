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Подозреваемого в резонансном убийстве в Москве доставили к следователю - РИА Новости, 20.04.2024
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17:14 20.04.2024 (обновлено: 17:20 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/rassledovanie-1941252070.html
Подозреваемого в резонансном убийстве в Москве доставили к следователю
Подозреваемого в резонансном убийстве в Москве доставили к следователю - РИА Новости, 20.04.2024
Подозреваемого в резонансном убийстве в Москве доставили к следователю
Подозреваемого в убийстве мужчины из-за конфликта на парковке в Москве доставили к следователю, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:14
2024-04-20T17:20
происшествия
москва
убийство мужчины на юго-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
азербайджан
ростовская область
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве мужчины из-за конфликта на парковке в Москве доставили к следователю, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый в убийстве доставлен к следователю, в ближайшее время начнется его допрос", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что вместе с подозреваемым доставлены и его соучастники.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
https://ria.ru/20240419/podozrevaemyy-1941053761.html
москва
азербайджан
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Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России
Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России
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происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан, ростовская область
Происшествия, Москва, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Следственный комитет России (СК РФ), Азербайджан, Ростовская область
Подозреваемого в резонансном убийстве в Москве доставили к следователю

Подозреваемого в убийстве мужчины из-за замечания доставили к следователю

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве мужчины из-за конфликта на парковке в Москве доставили к следователю, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Подозреваемый в убийстве доставлен к следователю, в ближайшее время начнется его допрос", - сказал собеседник агентства.
Шахин Аббасов
Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки
19 апреля, 18:56
Он добавил, что вместе с подозреваемым доставлены и его соучастники.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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ПроисшествияМоскваУбийство мужчины на юго-востоке МосквыСледственный комитет России (СК РФ)АзербайджанРостовская область
 
 
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