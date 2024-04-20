Путин поручил рассмотреть сотрудничество в ядерной медицине
Путин поручил рассмотреть сотрудничество в ядерной медицине в рамках БРИКС
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС в Казани. Соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учёными опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с МИДом России в рамках проведения в Казани саммита межгосударственного объединения БРИКС рассмотреть вопросы, касающиеся организации долгосрочного совместного сотрудничества профильных научных центров в области развития ядерной медицины, включая разработку и внедрение радиофармацевтических лекарственных препаратов", - говорится в документе.
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Ядерная медицина стала крупным направлением партнерства России со странами БРИКС в области высоких технологий. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила о готовности поставлять в страны объединения новые высокотехнологичные радиофармацевтические препараты для лечения рака. Кроме того, российские атомщики предлагают создавать с коллегами по БРИКС крупные макрорегиональные центры компетенций по ядерной медицине, чтобы предоставлять высокотехнологичные услуги и третьим странам.
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