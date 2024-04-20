https://ria.ru/20240420/putin-1941217165.html

Путин поручил рассмотреть сотрудничество в ядерной медицине

Путин поручил рассмотреть сотрудничество в ядерной медицине - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил рассмотреть сотрудничество в ядерной медицине

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС в Казани. Соответствующий перечень... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:47

2024-04-20T12:47

2024-04-20T13:31

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС в Казани. Соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с МИДом России в рамках проведения в Казани саммита межгосударственного объединения БРИКС рассмотреть вопросы, касающиеся организации долгосрочного совместного сотрудничества профильных научных центров в области развития ядерной медицины, включая разработку и внедрение радиофармацевтических лекарственных препаратов", - говорится в документе. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и министр иностранных дел Сергей Лавров.Ядерная медицина стала крупным направлением партнерства России со странами БРИКС в области высоких технологий. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила о готовности поставлять в страны объединения новые высокотехнологичные радиофармацевтические препараты для лечения рака. Кроме того, российские атомщики предлагают создавать с коллегами по БРИКС крупные макрорегиональные центры компетенций по ядерной медицине, чтобы предоставлять высокотехнологичные услуги и третьим странам.

https://ria.ru/20230912/lechenie-1895870625.html

https://ria.ru/20230814/rosatom-1890004318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казань, владимир путин, михаил мишустин, сергей лавров, брикс, общество