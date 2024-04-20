https://ria.ru/20240420/produkty-1941266041.html

Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию

Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию - РИА Новости, 20.04.2024

Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию

Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:39

2024-04-20T19:39

2024-04-20T19:39

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москва

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года", - сказали в суде. Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции.

https://ria.ru/20240406/arest-1938205105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, москва, россия