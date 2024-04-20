Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/produkty-1941266041.html
Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию
Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию - РИА Новости, 20.04.2024
Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию
Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:39
2024-04-20T19:39
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893107056_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_558f8b142ee1cc23e5df22a045396282.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года", - сказали в суде. Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции.
https://ria.ru/20240406/arest-1938205105.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893107056_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_edcbef4863fdbb8e5f5833135a89a522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию

Суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Басманного районного суда в Москве
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года", - сказали в суде.
Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
В Москве арестовали гендиректора ГК "Пикет"
6 апреля, 10:51
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала