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Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию
Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию - РИА Новости, 20.04.2024
Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию
Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:39
2024-04-20T19:39
2024-04-20T19:39
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года", - сказали в суде. Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции.
https://ria.ru/20240406/arest-1938205105.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию
Суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года", - сказали в суде.
Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата).
По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции.