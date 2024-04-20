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В Стамбуле потушили пожар в ТЦ
В Стамбуле потушили пожар в ТЦ - РИА Новости, 20.04.2024
В Стамбуле потушили пожар в ТЦ
Пожар в торговом центре Istinye Park в Стамбуле потушен, сообщили РИА Новости в пожарной службе. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:39
2024-04-20T21:39
2024-04-20T22:13
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СТАМБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Пожар в торговом центре Istinye Park в Стамбуле потушен, сообщили РИА Новости в пожарной службе. Ранее СМИ сообщили, что посетителей ТЦ Istinye Park на севере Стамбула в районе Сарыер эвакуируют в связи с пожаром, пользователи в соцсетях делились видео из торгового центра, окутанного дымом. "Было небольшое возгорание, которое удалось потушить. На данный момент никакого пожара нет", - сообщили на отвечающей за ТЦ подстанции.Руководство ТЦ в пресс-релизе сообщило, что причиной эвакуации стал загоревшийся на подземной парковке автомобиль, который удалось потушить. Пострадавших среди посетителей нет, ТЦ открыт для посещения и не поврежден, отметило руководство.
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В Стамбуле потушили пожар в ТЦ
В ТЦ на севере Стамбула потушили пожар, возникший из-за автомобиля на парковке
СТАМБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Пожар в торговом центре Istinye Park в Стамбуле потушен, сообщили РИА Новости в пожарной службе.
Ранее СМИ сообщили, что посетителей ТЦ Istinye Park на севере Стамбула в районе Сарыер эвакуируют в связи с пожаром, пользователи в соцсетях делились видео из торгового центра, окутанного дымом.
"Было небольшое возгорание, которое удалось потушить. На данный момент никакого пожара нет", - сообщили на отвечающей за ТЦ подстанции.
Руководство ТЦ в пресс-релизе сообщило, что причиной эвакуации стал загоревшийся на подземной парковке автомобиль, который удалось потушить. Пострадавших среди посетителей нет, ТЦ открыт для посещения и не поврежден, отметило руководство.