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В Смоленской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА
В Смоленской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 20.04.2024
В Смоленской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА
Последствия возгорания емкостей с горюче-смазочными материалами после ночной атаки БПЛА продолжают устранять в Смоленской области, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:31
2024-04-20T17:31
2024-04-20T17:43
происшествия
смоленская область
россия
василий анохин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Последствия возгорания емкостей с горюче-смазочными материалами после ночной атаки БПЛА продолжают устранять в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. В ночь на субботу Анохин сообщил, что в Кардымовском районе области пресекли атаку беспилотников, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. По словам губернатора, на месте работают расчеты МЧС РФ. "Осмотрел место чрезвычайного происшествия в Кардымовском районе. Правительство области совместно с региональным управлением МЧС активно устраняет последствия возгорания емкостей с ГСМ", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что мобилизованы и задействованы оперативные службы, все необходимые меры предпринимаются. Масштабы произошедшего и другие детали не уточняются.
https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941174133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, россия, василий анохин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Смоленской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА
Под Смоленском устраняют последствия возгорания емкостей с ГСМ после атаки БПЛА