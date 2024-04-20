https://ria.ru/20240420/pozhar-1941253388.html

В Смоленской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА

В Смоленской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 20.04.2024

В Смоленской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА

Последствия возгорания емкостей с горюче-смазочными материалами после ночной атаки БПЛА продолжают устранять в Смоленской области, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:31

2024-04-20T17:31

2024-04-20T17:43

происшествия

смоленская область

россия

василий анохин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Последствия возгорания емкостей с горюче-смазочными материалами после ночной атаки БПЛА продолжают устранять в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. В ночь на субботу Анохин сообщил, что в Кардымовском районе области пресекли атаку беспилотников, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. По словам губернатора, на месте работают расчеты МЧС РФ. "Осмотрел место чрезвычайного происшествия в Кардымовском районе. Правительство области совместно с региональным управлением МЧС активно устраняет последствия возгорания емкостей с ГСМ", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что мобилизованы и задействованы оперативные службы, все необходимые меры предпринимаются. Масштабы произошедшего и другие детали не уточняются.

https://ria.ru/20240420/bespilotniki-1941174133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, смоленская область, россия, василий анохин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)