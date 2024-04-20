https://ria.ru/20240420/polumesyats-1941269557.html

ЦАХАЛ задержал палестинскую бригаду скорой помощи на Западном берегу

ЦАХАЛ задержал палестинскую бригаду скорой помощи на Западном берегу - РИА Новости, 20.04.2024

ЦАХАЛ задержал палестинскую бригаду скорой помощи на Западном берегу

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о задержании силами армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригады скорой помощи на входе в больницу Табет-Табет на... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T20:12

2024-04-20T20:12

2024-04-20T20:12

в мире

красный полумесяц

израиль

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о задержании силами армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригады скорой помощи на входе в больницу Табет-Табет на Западном берегу. "Израильские оккупационные силы задерживают бригаду скорой помощи палестинского Красного полумесяца, выполняющую гуманитарные функции, у входа в больницу Табет-Табет в Тулькарме", - говорится в заявлении, опубликованном на странице общества в соцсети X. На прикрепленной к публикации фотографии видно нескольких солдат, окруживших машину скорой, и сидящих внутри медиков.

https://ria.ru/20240420/konflikt-1915630213.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, красный полумесяц, израиль