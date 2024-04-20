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ЦАХАЛ задержал палестинскую бригаду скорой помощи на Западном берегу - РИА Новости, 20.04.2024
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20:12 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/polumesyats-1941269557.html
ЦАХАЛ задержал палестинскую бригаду скорой помощи на Западном берегу
ЦАХАЛ задержал палестинскую бригаду скорой помощи на Западном берегу - РИА Новости, 20.04.2024
ЦАХАЛ задержал палестинскую бригаду скорой помощи на Западном берегу
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о задержании силами армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригады скорой помощи на входе в больницу Табет-Табет на... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:12
2024-04-20T20:12
в мире
красный полумесяц
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о задержании силами армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригады скорой помощи на входе в больницу Табет-Табет на Западном берегу. "Израильские оккупационные силы задерживают бригаду скорой помощи палестинского Красного полумесяца, выполняющую гуманитарные функции, у входа в больницу Табет-Табет в Тулькарме", - говорится в заявлении, опубликованном на странице общества в соцсети X. На прикрепленной к публикации фотографии видно нескольких солдат, окруживших машину скорой, и сидящих внутри медиков.
https://ria.ru/20240420/konflikt-1915630213.html
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в мире, красный полумесяц, израиль
В мире, Красный полумесяц, Израиль
ЦАХАЛ задержал палестинскую бригаду скорой помощи на Западном берегу

Красный полумесяц: Израиль задержал бригаду скорой помощи на входе в больницу

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о задержании силами армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригады скорой помощи на входе в больницу Табет-Табет на Западном берегу.
"Израильские оккупационные силы задерживают бригаду скорой помощи палестинского Красного полумесяца, выполняющую гуманитарные функции, у входа в больницу Табет-Табет в Тулькарме", - говорится в заявлении, опубликованном на странице общества в соцсети X.
На прикрепленной к публикации фотографии видно нескольких солдат, окруживших машину скорой, и сидящих внутри медиков.
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