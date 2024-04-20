https://ria.ru/20240420/pogoda-1941194207.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 20.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Местами днем кратковременные дожди, переменная облачность и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:10

2024-04-20T09:10

2024-04-20T10:19

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Местами днем кратковременные дожди, переменная облачность и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона, который ушел на север. В Москве и по области ожидается переменная облачность, днем местами возможны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13 градусов, в области от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус. Специалист сообщил, что ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду с отдельными порывами до 10-15 метров в секунду. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус, погода