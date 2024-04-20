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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 20.04.2024
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09:10 20.04.2024 (обновлено: 10:19 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/pogoda-1941194207.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 20.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Местами днем кратковременные дожди, переменная облачность и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:10
2024-04-20T10:19
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Местами днем кратковременные дожди, переменная облачность и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона, который ушел на север. В Москве и по области ожидается переменная облачность, днем местами возможны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13 градусов, в области от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус. Специалист сообщил, что ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду с отдельными порывами до 10-15 метров в секунду. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидают кратковременные дожди и до 13 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Местами днем кратковременные дожди, переменная облачность и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона, который ушел на север. В Москве и по области ожидается переменная облачность, днем местами возможны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13 градусов, в области от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус.
Специалист сообщил, что ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду с отдельными порывами до 10-15 метров в секунду. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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