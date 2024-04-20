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В МИД ПМР раскритиковали заявления Молдавии о тупике в переговорах - РИА Новости, 20.04.2024
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08:09 20.04.2024 (обновлено: 09:19 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/pmr-1941186977.html
В МИД ПМР раскритиковали заявления Молдавии о тупике в переговорах
В МИД ПМР раскритиковали заявления Молдавии о тупике в переговорах - РИА Новости, 20.04.2024
В МИД ПМР раскритиковали заявления Молдавии о тупике в переговорах
Заявления Молдавии о тупике в переговорах с Приднестровьем недальновидны и деструктивны, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:09
2024-04-20T09:19
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ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Заявления Молдавии о тупике в переговорах с Приднестровьем недальновидны и деструктивны, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в начале апреля заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата "1+1". "Заявление Олега Серебряна изобличает нынешнюю недальновидную и деструктивную в своей основе логику молдавской стороны. Молдавский политический представитель уже даже не маскирует некогда тайные помыслы, заявляя, что искусственный тупик в переговорах даёт Кишинёву карт-бланш на односторонние репрессивные меры против приднестровского народа", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что Приднестровье на протяжении последних лет неустанно предупреждает международных участников переговорного процесса о том, что саботаж диалогового формата нужен Молдавии как предлог для последующего давления на Приднестровье. "Отказ от переговоров – путь к конфронтации. Пока функционирует миротворческая миссия на Днестре предпосылки для политического урегулирования сохраняются, однако нынешняя позиция Кишинёва не может не вызывать тревогу. Более того, это – удар по международным усилиям в области урегулирования", - отметил Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 апреля в 11.00 мск.
https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html
https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931574110.html
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В МИД ПМР раскритиковали заявления Молдавии о тупике в переговорах

МИД ПМР: заявления Молдавии о тупике в переговорах с Приднестровьем деструктивны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Заявления Молдавии о тупике в переговорах с Приднестровьем недальновидны и деструктивны, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в начале апреля заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата "1+1".
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"Заявление Олега Серебряна изобличает нынешнюю недальновидную и деструктивную в своей основе логику молдавской стороны. Молдавский политический представитель уже даже не маскирует некогда тайные помыслы, заявляя, что искусственный тупик в переговорах даёт Кишинёву карт-бланш на односторонние репрессивные меры против приднестровского народа", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что Приднестровье на протяжении последних лет неустанно предупреждает международных участников переговорного процесса о том, что саботаж диалогового формата нужен Молдавии как предлог для последующего давления на Приднестровье.
"Отказ от переговоров – путь к конфронтации. Пока функционирует миротворческая миссия на Днестре предпосылки для политического урегулирования сохраняются, однако нынешняя позиция Кишинёва не может не вызывать тревогу. Более того, это – удар по международным усилиям в области урегулирования", - отметил Игнатьев.
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 апреля в 11.00 мск.
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