https://ria.ru/20240420/palestina-1941251922.html

Барбадос намерен признать государственность Палестины

Барбадос намерен признать государственность Палестины - РИА Новости, 20.04.2024

Барбадос намерен признать государственность Палестины

Барбадос намерен признать государственность Палестины в рамках приверженности решению ближневосточного кризиса по принципу двух государств, заявил министр... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:14

2024-04-20T17:14

2024-04-20T17:14

в мире

палестина

барбадос

ближний восток

оон

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Барбадос намерен признать государственность Палестины в рамках приверженности решению ближневосточного кризиса по принципу двух государств, заявил министр иностранных дел островного государства Керри Симмондс. "Сам Барбадос никогда не признавал государство Палестину, и поэтому возникает несоответствие, непоследовательность... И сейчас мы обратились к государству Палестине, чтобы сообщить о своем намерении официально признать его государством", - заявил Симмондс в своем выступлении, отрывок из которого опубликовал местный телеканал CBC на своем YouTube-канале. Министр также подчеркнул в своей речи, что непризнание Палестины было ошибкой и пояснил, что решение кризиса по принципу двух государств подразумевает признание государственности Палестины. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240121/otkaz-1922623981.html

палестина

барбадос

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, барбадос, ближний восток, оон