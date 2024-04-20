Барбадос намерен признать государственность Палестины
МИД Барбадоса заявил о намерении страны признать государственность Палестины
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Житель Газы смотрит в окно дома, разбитое в результате бомбардировки ЦАХАЛ. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Барбадос намерен признать государственность Палестины в рамках приверженности решению ближневосточного кризиса по принципу двух государств, заявил министр иностранных дел островного государства Керри Симмондс.
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"Сам Барбадос никогда не признавал государство Палестину, и поэтому возникает несоответствие, непоследовательность... И сейчас мы обратились к государству Палестине, чтобы сообщить о своем намерении официально признать его государством", - заявил Симмондс в своем выступлении, отрывок из которого опубликовал местный телеканал CBC на своем YouTube-канале.
Министр также подчеркнул в своей речи, что непризнание Палестины было ошибкой и пояснил, что решение кризиса по принципу двух государств подразумевает признание государственности Палестины.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.