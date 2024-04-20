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Барбадос намерен признать государственность Палестины - РИА Новости, 20.04.2024
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17:14 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/palestina-1941251922.html
Барбадос намерен признать государственность Палестины
Барбадос намерен признать государственность Палестины - РИА Новости, 20.04.2024
Барбадос намерен признать государственность Палестины
Барбадос намерен признать государственность Палестины в рамках приверженности решению ближневосточного кризиса по принципу двух государств, заявил министр... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:14
2024-04-20T17:14
в мире
палестина
барбадос
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Барбадос намерен признать государственность Палестины в рамках приверженности решению ближневосточного кризиса по принципу двух государств, заявил министр иностранных дел островного государства Керри Симмондс. "Сам Барбадос никогда не признавал государство Палестину, и поэтому возникает несоответствие, непоследовательность... И сейчас мы обратились к государству Палестине, чтобы сообщить о своем намерении официально признать его государством", - заявил Симмондс в своем выступлении, отрывок из которого опубликовал местный телеканал CBC на своем YouTube-канале. Министр также подчеркнул в своей речи, что непризнание Палестины было ошибкой и пояснил, что решение кризиса по принципу двух государств подразумевает признание государственности Палестины. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, палестина, барбадос, ближний восток, оон
В мире, Палестина, Барбадос, Ближний Восток, ООН
Барбадос намерен признать государственность Палестины

МИД Барбадоса заявил о намерении страны признать государственность Палестины

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкЖитель Газы смотрит в окно дома, разбитое в результате бомбардировки ЦАХАЛ
Житель Газы смотрит в окно дома, разбитое в результате бомбардировки ЦАХАЛ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Житель Газы смотрит в окно дома, разбитое в результате бомбардировки ЦАХАЛ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Барбадос намерен признать государственность Палестины в рамках приверженности решению ближневосточного кризиса по принципу двух государств, заявил министр иностранных дел островного государства Керри Симмондс.
«
"Сам Барбадос никогда не признавал государство Палестину, и поэтому возникает несоответствие, непоследовательность... И сейчас мы обратились к государству Палестине, чтобы сообщить о своем намерении официально признать его государством", - заявил Симмондс в своем выступлении, отрывок из которого опубликовал местный телеканал CBC на своем YouTube-канале.
Министр также подчеркнул в своей речи, что непризнание Палестины было ошибкой и пояснил, что решение кризиса по принципу двух государств подразумевает признание государственности Палестины.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство
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