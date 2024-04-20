https://ria.ru/20240420/oruzhie-1941186824.html

Шойгу представили перспективное стрелковое оружие

Шойгу представили перспективное стрелковое оружие - РИА Новости, 20.04.2024

Шойгу представили перспективное стрелковое оружие

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:08

2024-04-20T08:08

2024-04-20T09:21

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что "все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску данных беспилотных летательных аппаратов".

https://ria.ru/20240210/drony-1926538688.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на полигоне Московского военного округа Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. 2024-04-20T08:08 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу