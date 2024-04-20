Рейтинг@Mail.ru
Шойгу представили перспективное стрелковое оружие - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 20.04.2024 (обновлено: 09:21 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/oruzhie-1941186824.html
Шойгу представили перспективное стрелковое оружие
Шойгу представили перспективное стрелковое оружие - РИА Новости, 20.04.2024
Шойгу представили перспективное стрелковое оружие
Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:08
2024-04-20T09:21
безопасность
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941191855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f09d110283a286f03374b7a586278c10.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что "все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску данных беспилотных летательных аппаратов".
https://ria.ru/20240210/drony-1926538688.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу на полигоне Московского военного округа
Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.
2024-04-20T08:08
true
PT2M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941191855_322:0:1762:1080_1920x0_80_0_0_bc40697ac41cdc8dd8b237c0dc784469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу представили перспективное стрелковое оружие

Шойгу проверил выполнение указаний по разработке БПЛА и стрелкового оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску данных беспилотных летательных аппаратов".
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников
10 февраля, 08:03
 
БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала