https://ria.ru/20240420/oruzhie-1941186824.html
Шойгу представили перспективное стрелковое оружие
Шойгу представили перспективное стрелковое оружие - РИА Новости, 20.04.2024
Шойгу представили перспективное стрелковое оружие
Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие, сообщили в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:08
2024-04-20T08:08
2024-04-20T09:21
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что "все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску данных беспилотных летательных аппаратов".
https://ria.ru/20240210/drony-1926538688.html
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Шойгу на полигоне Московского военного округа
Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.
2024-04-20T08:08
true
PT2M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу представили перспективное стрелковое оружие
Шойгу проверил выполнение указаний по разработке БПЛА и стрелкового оружия
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску данных беспилотных летательных аппаратов".