Рейтинг@Mail.ru
Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
08:04 20.04.2024 (обновлено: 11:14 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/oruzhie-1941186446.html
Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер
Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер - РИА Новости, 20.04.2024
Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер
Министру обороны Сергею Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер для дистанционного минирования местности, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:04
2024-04-20T11:14
безопасность
технологии
россия
сергей шойгу
новое оружие россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министру обороны Сергею Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер для дистанционного минирования местности, сообщили в Минобороны.Главе ведомства проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия на полигоне Московского военного округа. Ему показали линейку дронов, полезная нагрузка которых варьируется от десяти до 200 килограммов."В том числе перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что разработка способна вести минирование дистанционно в условиях низкой видимости.Кроме того, БПЛА обладает повышенной защитой от помех. Подготовка операторов займет две недели благодаря простоте эксплуатации и удобному интерфейсу. Производитель доложил Шойгу о готовности выпускать 30 квадрокоптеров в месяц.Кроме того, министр обороны анонсировал создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Речь идет об объединении предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного оружия.
https://ria.ru/20240420/drony-1941186047.html
https://ria.ru/20240417/broneavtomobili-1940504677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_56af96d1bb46e58e7bc72c2dd36fa62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, сергей шойгу
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Шойгу, Новое оружие России
Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер

Шойгу представили беспилотник для дистанционного минирования местности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министру обороны Сергею Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер для дистанционного минирования местности, сообщили в Минобороны.
Главе ведомства проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия на полигоне Московского военного округа. Ему показали линейку дронов, полезная нагрузка которых варьируется от десяти до 200 килограммов.
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с дронами
Вчера, 08:04
"В том числе перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач", — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что разработка способна вести минирование дистанционно в условиях низкой видимости.
Кроме того, БПЛА обладает повышенной защитой от помех. Подготовка операторов займет две недели благодаря простоте эксплуатации и удобному интерфейсу. Производитель доложил Шойгу о готовности выпускать 30 квадрокоптеров в месяц.
Кроме того, министр обороны анонсировал создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Речь идет об объединении предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного оружия.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает перспективные образцы военной техники в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений
17 апреля, 08:14
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала