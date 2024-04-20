https://ria.ru/20240420/oruzhie-1941186446.html
Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер
Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер - РИА Новости, 20.04.2024
Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер
Министру обороны Сергею Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер для дистанционного минирования местности, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:04
2024-04-20T08:04
2024-04-20T11:14
безопасность
технологии
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сергей шойгу
новое оружие россии
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министру обороны Сергею Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер для дистанционного минирования местности, сообщили в Минобороны.Главе ведомства проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия на полигоне Московского военного округа. Ему показали линейку дронов, полезная нагрузка которых варьируется от десяти до 200 килограммов."В том числе перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что разработка способна вести минирование дистанционно в условиях низкой видимости.Кроме того, БПЛА обладает повышенной защитой от помех. Подготовка операторов займет две недели благодаря простоте эксплуатации и удобному интерфейсу. Производитель доложил Шойгу о готовности выпускать 30 квадрокоптеров в месяц.Кроме того, министр обороны анонсировал создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Речь идет об объединении предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного оружия.
https://ria.ru/20240420/drony-1941186047.html
https://ria.ru/20240417/broneavtomobili-1940504677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, сергей шойгу
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Шойгу, Новое оружие России
Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер
Шойгу представили беспилотник для дистанционного минирования местности
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Министру обороны Сергею Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер для дистанционного минирования местности, сообщили в Минобороны
.
Главе ведомства проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия на полигоне Московского военного округа. Ему показали линейку дронов, полезная нагрузка которых варьируется от десяти до 200 килограммов.
"В том числе перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач", — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что разработка способна вести минирование дистанционно в условиях низкой видимости.
Кроме того, БПЛА обладает повышенной защитой от помех. Подготовка операторов займет две недели благодаря простоте эксплуатации и удобному интерфейсу. Производитель доложил Шойгу о готовности выпускать 30 квадрокоптеров в месяц.
Кроме того, министр обороны анонсировал создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Речь идет об объединении предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного оружия.