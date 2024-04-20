https://ria.ru/20240420/oruzhie-1941186446.html

Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер

Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер - РИА Новости, 20.04.2024

Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер

Министру обороны Сергею Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер для дистанционного минирования местности, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:04

2024-04-20T08:04

2024-04-20T11:14

безопасность

технологии

россия

сергей шойгу

новое оружие россии

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министру обороны Сергею Шойгу представили перспективный боевой квадрокоптер для дистанционного минирования местности, сообщили в Минобороны.Главе ведомства проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия на полигоне Московского военного округа. Ему показали линейку дронов, полезная нагрузка которых варьируется от десяти до 200 килограммов."В том числе перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что разработка способна вести минирование дистанционно в условиях низкой видимости.Кроме того, БПЛА обладает повышенной защитой от помех. Подготовка операторов займет две недели благодаря простоте эксплуатации и удобному интерфейсу. Производитель доложил Шойгу о готовности выпускать 30 квадрокоптеров в месяц.Кроме того, министр обороны анонсировал создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Речь идет об объединении предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного оружия.

https://ria.ru/20240420/drony-1941186047.html

https://ria.ru/20240417/broneavtomobili-1940504677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, сергей шойгу