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Ситуация с паводком в Орске нормализуется - РИА Новости, 20.04.2024
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09:23 20.04.2024 (обновлено: 09:34 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/orsk-1941195159.html
Ситуация с паводком в Орске нормализуется
Ситуация с паводком в Орске нормализуется - РИА Новости, 20.04.2024
Ситуация с паводком в Орске нормализуется
В оренбургском Орске ситуация с паводком нормализуется, подтопленными остаются 1714 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:23
2024-04-20T09:34
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
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УФА, 20 апр - РИА Новости. В оренбургском Орске ситуация с паводком нормализуется, подтопленными остаются 1714 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."В Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы 2557 человек, в том числе 801 ребенок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/orsk-1940981301.html
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орск, происшествия, прорыв дамбы в орске
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Ситуация с паводком в Орске нормализуется

Ситуация с паводком в Орске нормализуется, подтоплены 1714 жилых домов

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 20 апр - РИА Новости. В оренбургском Орске ситуация с паводком нормализуется, подтопленными остаются 1714 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы 2557 человек, в том числе 801 ребенок", - говорится в сообщении.
Жители Старого города в Орске сушат вещи на заборе после пика паводка - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В нескольких районах Орска организовали подвоз воды
19 апреля, 10:32
 
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