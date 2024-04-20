https://ria.ru/20240420/orsk-1941195159.html

Ситуация с паводком в Орске нормализуется

Ситуация с паводком в Орске нормализуется - РИА Новости, 20.04.2024

Ситуация с паводком в Орске нормализуется

В оренбургском Орске ситуация с паводком нормализуется, подтопленными остаются 1714 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:23

2024-04-20T09:23

2024-04-20T09:34

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

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УФА, 20 апр - РИА Новости. В оренбургском Орске ситуация с паводком нормализуется, подтопленными остаются 1714 жилых домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."В Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы 2557 человек, в том числе 801 ребенок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240419/orsk-1940981301.html

орск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, происшествия, прорыв дамбы в орске