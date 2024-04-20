https://ria.ru/20240420/orsk-1941188202.html

В Орске ввели в эксплуатацию 33 скважины Кумакского водозабора

В Орске ввели в эксплуатацию 33 скважины Кумакского водозабора - РИА Новости, 20.04.2024

В Орске ввели в эксплуатацию 33 скважины Кумакского водозабора

Специалисты ввели в эксплуатацию 33 скважины Кумакского водозабора, ситуация с водоснабжением города улучшается, сообщает мэрия города. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:22

2024-04-20T08:22

2024-04-20T09:16

происшествия

орск

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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УФА, 20 апр - РИА Новости. Специалисты ввели в эксплуатацию 33 скважины Кумакского водозабора, ситуация с водоснабжением города улучшается, сообщает мэрия города. "Специалисты РВК-Орск ввели в эксплуатацию 33 скважины Кумакского водозабора. В жилые кварталы Орска подается вода, ситуация с водоснабжением города улучшается",- говорится в сообщении. Ремонтным службам РВК-Орск под руководством оперштаба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера за последние сутки удалось в стабильном режиме обеспечить работу уже 33 скважин, информирует мэрия. "Благодаря установке нового насосного оборудования и тому, что восстановленные скважины обладают повышенной водностью, постепенно увеличивается давление воды в водопроводе. Водоснабжением обеспечиваются новые районы Орска. За прошедшую ночь также был полностью заполнен резервуар чистой водой, что позволяет подавать воду в районы, где вчера наблюдалось крайне слабое давление в водопроводе",- добавили власти. Специалисты продолжат ввод в строй других затопленных скважин. Работы ведутся в круглосуточном режиме, отметили в администрации города. Ранее сообщалось, что часть скважин затоплено, в городе произошли перебои с водоснабжением.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html

https://ria.ru/20240417/pasler-1940592596.html

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Дарья Буймова

происшествия, орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске