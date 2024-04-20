https://ria.ru/20240420/orenburg-1941195282.html
Власти Оренбурга рассказали о ситуации с паводком
Власти Оренбурга рассказали о ситуации с паводком - РИА Новости, 20.04.2024
Власти Оренбурга рассказали о ситуации с паводком
В Оренбурге подтоплено 14 микрорайонов, 3 населенных пункта и 22 СНТ, в зоне подтопления 5848 домов, эвакуировано 1907 человек, сообщает правительство... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:25
2024-04-20T09:25
2024-04-20T10:12
оренбург
происшествия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940165457_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_de445efefda691a603c78da3e14a71de.jpg
УФА, 20 апр - РИА Новости. В Оренбурге подтоплено 14 микрорайонов, 3 населенных пункта и 22 СНТ, в зоне подтопления 5848 домов, эвакуировано 1907 человек, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."В Оренбурге подтоплено 14 микрорайонов, 3 населенных пункта и 22 СНТ. В зоне подтопления находятся 5848 домов и 10 521 приусадебный участок. Эвакуировано 1907 человек, в том числе 348 детей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940165457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81268c886badd8fd2b7220c9411b4e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Власти Оренбурга рассказали о ситуации с паводком
В Оренбурге затоплены 14 микрорайонов, эвакуированы 1907 человек