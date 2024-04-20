https://ria.ru/20240420/orenburg-1941195282.html

Власти Оренбурга рассказали о ситуации с паводком

Власти Оренбурга рассказали о ситуации с паводком - РИА Новости, 20.04.2024

Власти Оренбурга рассказали о ситуации с паводком

В Оренбурге подтоплено 14 микрорайонов, 3 населенных пункта и 22 СНТ, в зоне подтопления 5848 домов, эвакуировано 1907 человек, сообщает правительство... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T09:25

2024-04-20T09:25

2024-04-20T10:12

оренбург

происшествия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940165457_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_de445efefda691a603c78da3e14a71de.jpg

УФА, 20 апр - РИА Новости. В Оренбурге подтоплено 14 микрорайонов, 3 населенных пункта и 22 СНТ, в зоне подтопления 5848 домов, эвакуировано 1907 человек, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."В Оренбурге подтоплено 14 микрорайонов, 3 населенных пункта и 22 СНТ. В зоне подтопления находятся 5848 домов и 10 521 приусадебный участок. Эвакуировано 1907 человек, в том числе 348 детей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024