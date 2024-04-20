https://ria.ru/20240420/operatsiya-1941236673.html

Во Владивостоке женщина впала в кому после плановой операции

Во Владивостоке женщина впала в кому после плановой операции - РИА Новости, 20.04.2024

Во Владивостоке женщина впала в кому после плановой операции

Следователи возбудили уголовное дело после того, как 58-летняя жительница Владивостока после плановой операции впала в кому, сообщает СУСК РФ по Приморскому... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:11

2024-04-20T15:11

2024-04-20T15:20

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 58-летняя жительница Владивостока после плановой операции впала в кому, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в ряде Telegram-каналов прошла информация о том, что 58-летняя женщина во Владивостоке сделала в больнице круговую подтяжку, после чего впала в кому из-за анафилактического шока. "Десятого апреля 2024 года в ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" обратилась 58-летняя местная жительница для проведения плановой операции, после проведения оперативного вмешательства в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20230710/koma-1883216059.html

https://ria.ru/20231202/sk-1913317932.html

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россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, владивосток, россия, приморский край