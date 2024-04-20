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Во Владивостоке женщина впала в кому после плановой операции - РИА Новости, 20.04.2024
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15:11 20.04.2024 (обновлено: 15:20 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/operatsiya-1941236673.html
Во Владивостоке женщина впала в кому после плановой операции
Во Владивостоке женщина впала в кому после плановой операции - РИА Новости, 20.04.2024
Во Владивостоке женщина впала в кому после плановой операции
Следователи возбудили уголовное дело после того, как 58-летняя жительница Владивостока после плановой операции впала в кому, сообщает СУСК РФ по Приморскому... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:11
2024-04-20T15:20
происшествия
здоровье - общество
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 58-летняя жительница Владивостока после плановой операции впала в кому, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в ряде Telegram-каналов прошла информация о том, что 58-летняя женщина во Владивостоке сделала в больнице круговую подтяжку, после чего впала в кому из-за анафилактического шока. "Десятого апреля 2024 года в ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" обратилась 58-летняя местная жительница для проведения плановой операции, после проведения оперативного вмешательства в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20230710/koma-1883216059.html
https://ria.ru/20231202/sk-1913317932.html
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происшествия, здоровье - общество, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке женщина впала в кому после плановой операции

Во Владивостоке 58-летняя женщина после операции по подтяжке впала в кому

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 58-летняя жительница Владивостока после плановой операции впала в кому, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее в ряде Telegram-каналов прошла информация о том, что 58-летняя женщина во Владивостоке сделала в больнице круговую подтяжку, после чего впала в кому из-за анафилактического шока.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В Пятигорске женщина впала в кому после пластической операции
10 июля 2023, 11:39
"Десятого апреля 2024 года в ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" обратилась 58-летняя местная жительница для проведения плановой операции, после проведения оперативного вмешательства в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Бастрыкин запросил доклад о деле пациентки, впавшей в кому в Пятигорске
2 декабря 2023, 11:05
 
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