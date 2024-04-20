https://ria.ru/20240420/opasnost-1941240479.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 20.04.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:45
2024-04-20T15:45
2024-04-20T15:47
специальная военная операция на украине
липецкая область
вооруженные силы украины
украина
происшествия
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/20/1562092006_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fab0d860a5cf524055e9924404d18472.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
липецкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/20/1562092006_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d26f9b22e4c798f1f42f72dcf2817324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Липецкий губернатор объявил о введении в регионе режима воздушной опасности