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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 20.04.2024 (обновлено: 15:47 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/opasnost-1941240479.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 20.04.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:45
2024-04-20T15:47
специальная военная операция на украине
липецкая область
вооруженные силы украины
украина
происшествия
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
липецкая область
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липецкая область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Липецкий губернатор объявил о введении в регионе режима воздушной опасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНазвание города в Нижнем парке в Липецке
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Название города в Нижнем парке в Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествияИгорь АртамоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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