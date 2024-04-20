https://ria.ru/20240420/opasnost-1941240479.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 20.04.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:45

2024-04-20T15:45

2024-04-20T15:47

специальная военная операция на украине

липецкая область

вооруженные силы украины

украина

происшествия

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

липецкая область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

липецкая область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)