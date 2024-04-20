https://ria.ru/20240420/odessa-1941183088.html
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2024
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T06:52
2024-04-20T06:52
2024-04-20T06:52
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. "Взрыв прогремел в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Украина, Россия, Одесса, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв