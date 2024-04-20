https://ria.ru/20240420/obstrel-1941273760.html

В Харьковской области при обстреле пострадала женщина

В Харьковской области при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 20.04.2024

В Харьковской области при обстреле пострадала женщина

Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области пострадала в результате обстрела украинскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T21:03

2024-04-20T21:03

2024-04-20T21:03

в мире

харьковская область

виталий ганчев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области пострадала в результате обстрела украинскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале."Украинские боевики обстреляли Великий Выселок Харьковской области. Осколочные ранения получила женщина", - написал онОтмечается, что местный фельдшер остановила кровь и обработала рану пострадавшей. "Машиной скорой помощи минздрава ВГА Харьковской области жительницу Великого Выселка доставили в одну из больниц на территорию Российской Федерации. В данный момент врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - добавил Ганчев.

https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, виталий ганчев