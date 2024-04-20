Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/obstrel-1941273760.html
В Харьковской области при обстреле пострадала женщина
В Харьковской области при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 20.04.2024
В Харьковской области при обстреле пострадала женщина
Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области пострадала в результате обстрела украинскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:03
2024-04-20T21:03
в мире
харьковская область
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области пострадала в результате обстрела украинскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале."Украинские боевики обстреляли Великий Выселок Харьковской области. Осколочные ранения получила женщина", - написал онОтмечается, что местный фельдшер остановила кровь и обработала рану пострадавшей. "Машиной скорой помощи минздрава ВГА Харьковской области жительницу Великого Выселка доставили в одну из больниц на территорию Российской Федерации. В данный момент врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области при обстреле пострадала женщина

Ганичев: при обстреле пострадала жительница харьковского поселка Великий Выселок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области пострадала в результате обстрела украинскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.
«
"Украинские боевики обстреляли Великий Выселок Харьковской области. Осколочные ранения получила женщина", - написал он
Отмечается, что местный фельдшер остановила кровь и обработала рану пострадавшей.
"Машиной скорой помощи минздрава ВГА Харьковской области жительницу Великого Выселка доставили в одну из больниц на территорию Российской Федерации. В данный момент врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - добавил Ганчев.
Украинский солдат в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны
15 марта, 17:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиталий Ганчев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала