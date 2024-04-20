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В Харьковской области при обстреле пострадала женщина
В Харьковской области при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 20.04.2024
В Харьковской области при обстреле пострадала женщина
Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области пострадала в результате обстрела украинскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:03
2024-04-20T21:03
2024-04-20T21:03
в мире
харьковская область
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области пострадала в результате обстрела украинскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале."Украинские боевики обстреляли Великий Выселок Харьковской области. Осколочные ранения получила женщина", - написал онОтмечается, что местный фельдшер остановила кровь и обработала рану пострадавшей. "Машиной скорой помощи минздрава ВГА Харьковской области жительницу Великого Выселка доставили в одну из больниц на территорию Российской Федерации. В данный момент врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - добавил Ганчев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области при обстреле пострадала женщина
Ганичев: при обстреле пострадала жительница харьковского поселка Великий Выселок