https://ria.ru/20240420/oblomki-1941247618.html
В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов
В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов - РИА Новости, 20.04.2024
В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов
Обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области, предварительно, метеозондов, жертв и разрушений нет,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:46
2024-04-20T16:46
2024-04-20T16:50
липецкая область
происшествия
игорь артамонов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области, предварительно, метеозондов, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее в 15.40 мск в Липецкой области был введен режим воздушной опасности."В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно, это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет. Обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/opasnost-1941240479.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, происшествия, игорь артамонов
Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов
В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов
В Липецкой области нашли обломки 2 летательных аппаратов, возможно, метеозондов