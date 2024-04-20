https://ria.ru/20240420/oblomki-1941247618.html

В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов

В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов - РИА Новости, 20.04.2024

В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов

Обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области, предварительно, метеозондов, жертв и разрушений нет,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:46

2024-04-20T16:46

2024-04-20T16:50

липецкая область

происшествия

игорь артамонов

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области, предварительно, метеозондов, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее в 15.40 мск в Липецкой области был введен режим воздушной опасности."В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно, это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет. Обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/opasnost-1941240479.html

липецкая область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

липецкая область, происшествия, игорь артамонов