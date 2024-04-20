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В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов - РИА Новости, 20.04.2024
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16:46 20.04.2024 (обновлено: 16:50 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/oblomki-1941247618.html
В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов
В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов - РИА Новости, 20.04.2024
В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов
Обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области, предварительно, метеозондов, жертв и разрушений нет,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:46
2024-04-20T16:50
липецкая область
происшествия
игорь артамонов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области, предварительно, метеозондов, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее в 15.40 мск в Липецкой области был введен режим воздушной опасности."В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно, это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет. Обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/opasnost-1941240479.html
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липецкая область, происшествия, игорь артамонов
Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов
В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов

В Липецкой области нашли обломки 2 летательных аппаратов, возможно, метеозондов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНазвание города в Нижнем парке в Липецке
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Название города в Нижнем парке в Липецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Обломки двух летательных аппаратов обнаружены в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области, предварительно, метеозондов, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Ранее в 15.40 мск в Липецкой области был введен режим воздушной опасности.
"В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно, это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет. Обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - говорится в сообщении.
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Вчера, 15:45
 
Липецкая областьПроисшествияИгорь Артамонов
 
 
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