https://ria.ru/20240420/novokuznetsk-1941194145.html
Большое число осадков привело к росту уровня воды в реках Новокузнецка
Большое число осадков привело к росту уровня воды в реках Новокузнецка - РИА Новости, 20.04.2024
Большое число осадков привело к росту уровня воды в реках Новокузнецка
Большое количество осадков, выпавших в верховьях, привело к резкому росту уровня воды в реках Новокузнецка, возможно достижение опасных отметок, сообщил глава... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T09:10
2024-04-20T09:10
2024-04-20T10:18
общество
новокузнецк
сергей кузнецов (архитектор)
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КЕМЕРОВО, 20 апр – РИА Новости. Большое количество осадков, выпавших в верховьях, привело к резкому росту уровня воды в реках Новокузнецка, возможно достижение опасных отметок, сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале. "По данным Гидрометцентра, за сутки в верховьях рек выпало большое количество осадков, что привело к резкому повышению уровня воды. 20 апреля прогнозируется значительный рост уровней воды в реках на территории города, возможно достижение опасных отметок… По состоянию на 12:00 (08.00 мск) 20 апреля р. Томь - 590 сантиметров (40 см до опасного), р. Томь (Абашево) - 607 сантиметров (23 см до опасного)", – написал Кузнецов. Он добавил, что все службы приведены в режим повышенной готовности. Идет оповещение жителей в прибрежных территориях. "Уважаемые новокузнечане! Прошу вас не рисковать, проявить бдительность. В случае объявления эвакуации действовать согласно инструкции от службы МЧС и социальных работников", – добавил мэр города.
https://ria.ru/20240419/reki-1941156042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новокузнецк, сергей кузнецов (архитектор), гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Общество, Новокузнецк, Сергей Кузнецов (архитектор), Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Большое число осадков привело к росту уровня воды в реках Новокузнецка
Осадки в верховьях привело к росту уровня воды в реках Новокузнецка