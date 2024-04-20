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Жители тюменского поселка поблагодарили МЧС за помощь во время паводка - РИА Новости, 20.04.2024
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15:55 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941240869.html
Жители тюменского поселка поблагодарили МЧС за помощь во время паводка
Жители тюменского поселка поблагодарили МЧС за помощь во время паводка - РИА Новости, 20.04.2024
Жители тюменского поселка поблагодарили МЧС за помощь во время паводка
Жители тюменского поселка Плодопитомник Ишимского района благодарят спасателей за помощь во время паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:55
2024-04-20T15:55
происшествия
ишимский район
россия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Жители тюменского поселка Плодопитомник Ишимского района благодарят спасателей за помощь во время паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Жители поселка Плодопитомник Ишимского района благодарят сотрудников МЧС России за оперативность и помощь", – отмечают в пресс-службе. "Я живу здесь в этом доме, я всю жизнь здесь прожила, и еще долго хочу жить, потому что у меня растут маленькие внуки, поднимать их надо. А тут вот что. Большое спасибо ребятам, которые приехали отовсюду и помогают", – приводятся в сообщении слова местной жительницы, которая не может сдержать слез. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941212305.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
ишимский район
россия
тюменская область
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Дарья Буймова
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происшествия, ишимский район, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишимский район, Россия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жители тюменского поселка поблагодарили МЧС за помощь во время паводка

Жители поселка Плодопитомник поблагодарили МЧС за помощь во время паводка

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Жители тюменского поселка Плодопитомник Ишимского района благодарят спасателей за помощь во время паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Жители поселка Плодопитомник Ишимского района благодарят сотрудников МЧС России за оперативность и помощь", – отмечают в пресс-службе.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление
Вчера, 12:01
"Я живу здесь в этом доме, я всю жизнь здесь прожила, и еще долго хочу жить, потому что у меня растут маленькие внуки, поднимать их надо. А тут вот что. Большое спасибо ребятам, которые приехали отовсюду и помогают", – приводятся в сообщении слова местной жительницы, которая не может сдержать слез.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек.
По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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19 апреля, 07:50
 
ПроисшествияИшимский районРоссияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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