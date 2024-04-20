https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941240869.html

Жители тюменского поселка поблагодарили МЧС за помощь во время паводка

Жители тюменского поселка поблагодарили МЧС за помощь во время паводка - РИА Новости, 20.04.2024

Жители тюменского поселка поблагодарили МЧС за помощь во время паводка

Жители тюменского поселка Плодопитомник Ишимского района благодарят спасателей за помощь во время паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:55

2024-04-20T15:55

2024-04-20T15:55

происшествия

ишимский район

россия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Жители тюменского поселка Плодопитомник Ишимского района благодарят спасателей за помощь во время паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Жители поселка Плодопитомник Ишимского района благодарят сотрудников МЧС России за оперативность и помощь", – отмечают в пресс-службе. "Я живу здесь в этом доме, я всю жизнь здесь прожила, и еще долго хочу жить, потому что у меня растут маленькие внуки, поднимать их надо. А тут вот что. Большое спасибо ребятам, которые приехали отовсюду и помогают", – приводятся в сообщении слова местной жительницы, которая не может сдержать слез. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941212305.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

ишимский район

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ишимский район, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024