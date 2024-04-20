https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941232328.html
В Тюменской области с затопленных участков эвакуировали двух человек
В Тюменской области с затопленных участков эвакуировали двух человек - РИА Новости, 20.04.2024
В Тюменской области с затопленных участков эвакуировали двух человек
Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленных участков в Тюменской области двух человек и дюжину кур, сообщили в пресс-службе ведомстве. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:37
2024-04-20T14:37
2024-04-20T15:09
происшествия
тюменская область
ишимский район
ишим (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленных участков в Тюменской области двух человек и дюжину кур, сообщили в пресс-службе ведомстве. "Ранним утро в Ишимском районе у поселка Плодопитомник интенсивно прибывающая вода размыла временную земляную насыпь и устремилась в расположенное вблизи садоводческое общество и в сам поселок. Спасатели на двух лодках провели разведку затопленной территории, в ходе которой из дома эвакуировали мужчину", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели помогли еще одному человеку добраться до безопасной зоны, а затем совместно с Тюменской областной службы экстренного реагирования они провели операцию по спасению дюжины куриц. "Хозяйка домашней живности сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь", - отмечается в сообщении. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюменская область, ишимский район, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишимский район, Ишим (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области с затопленных участков эвакуировали двух человек
С затопленных участков в Тюменской области эвакуировали двух людей и дюжину кур