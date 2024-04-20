https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941232328.html

В Тюменской области с затопленных участков эвакуировали двух человек

В Тюменской области с затопленных участков эвакуировали двух человек - РИА Новости, 20.04.2024

В Тюменской области с затопленных участков эвакуировали двух человек

Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленных участков в Тюменской области двух человек и дюжину кур, сообщили в пресс-службе ведомстве. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:37

2024-04-20T14:37

2024-04-20T15:09

происшествия

тюменская область

ишимский район

ишим (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленных участков в Тюменской области двух человек и дюжину кур, сообщили в пресс-службе ведомстве. "Ранним утро в Ишимском районе у поселка Плодопитомник интенсивно прибывающая вода размыла временную земляную насыпь и устремилась в расположенное вблизи садоводческое общество и в сам поселок. Спасатели на двух лодках провели разведку затопленной территории, в ходе которой из дома эвакуировали мужчину", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели помогли еще одному человеку добраться до безопасной зоны, а затем совместно с Тюменской областной службы экстренного реагирования они провели операцию по спасению дюжины куриц. "Хозяйка домашней живности сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь", - отмечается в сообщении. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

тюменская область

ишимский район

ишим (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюменская область, ишимский район, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024