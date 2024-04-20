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Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе - РИА Новости, 20.04.2024
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12:21 20.04.2024 (обновлено: 13:33 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941214552.html
Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе
Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе - РИА Новости, 20.04.2024
Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе
Жители Кетово Курганской области рассказали РИА Новости, что уровень воды в селе спал на два - три сантиметра, но о том, что пик паводка пройден, говорить рано. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:21
2024-04-20T13:33
происшествия
курган
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Жители Кетово Курганской области рассказали РИА Новости, что уровень воды в селе спал на два - три сантиметра, но о том, что пик паводка пройден, говорить рано. Кетово - один из самых пострадавших от паводка населенных пунктов вблизи Кургана. По данным властей, уровень воды здесь поднимался до 11 метров, полностью затопив нижнюю часть села. "Самая высокая вода здесь была. Но стали замечать, что на спад понемногу - за ночь на 2-3 сантиметра", - сказал РИА Новости один из местных жителей, добавив, что говорить о пройденном пике пока преждевременно. По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка.
https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940501484.html
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происшествия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе

Жители Кетово рассказали, что уровень воды в селе спал на два-три сантиметра

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпасатели на затопленной улице в Кургане
Спасатели на затопленной улице в Кургане - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Спасатели на затопленной улице в Кургане
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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Жители Кетово Курганской области рассказали РИА Новости, что уровень воды в селе спал на два - три сантиметра, но о том, что пик паводка пройден, говорить рано.
Кетово - один из самых пострадавших от паводка населенных пунктов вблизи Кургана. По данным властей, уровень воды здесь поднимался до 11 метров, полностью затопив нижнюю часть села.
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В Кетово Курганской области этой ночью прошла эвакуация жителей 46 улиц
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"Самая высокая вода здесь была. Но стали замечать, что на спад понемногу - за ночь на 2-3 сантиметра", - сказал РИА Новости один из местных жителей, добавив, что говорить о пройденном пике пока преждевременно.
По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка.
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ПроисшествияКурганКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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