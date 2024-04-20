https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941214552.html

Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе

Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе - РИА Новости, 20.04.2024

Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе

Жители Кетово Курганской области рассказали РИА Новости, что уровень воды в селе спал на два - три сантиметра, но о том, что пик паводка пройден, говорить рано. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:21

2024-04-20T12:21

2024-04-20T13:33

происшествия

курган

курганская область

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наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Жители Кетово Курганской области рассказали РИА Новости, что уровень воды в селе спал на два - три сантиметра, но о том, что пик паводка пройден, говорить рано. Кетово - один из самых пострадавших от паводка населенных пунктов вблизи Кургана. По данным властей, уровень воды здесь поднимался до 11 метров, полностью затопив нижнюю часть села. "Самая высокая вода здесь была. Но стали замечать, что на спад понемногу - за ночь на 2-3 сантиметра", - сказал РИА Новости один из местных жителей, добавив, что говорить о пройденном пике пока преждевременно. По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка.

https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940501484.html

https://ria.ru/20240416/reka-1940456068.html

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Дарья Буймова

происшествия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024