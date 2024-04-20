https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941214552.html
Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе
Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе - РИА Новости, 20.04.2024
Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе
Жители Кетово Курганской области рассказали РИА Новости, что уровень воды в селе спал на два - три сантиметра, но о том, что пик паводка пройден, говорить рано. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:21
2024-04-20T12:21
2024-04-20T13:33
происшествия
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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Жители Кетово Курганской области рассказали РИА Новости, что уровень воды в селе спал на два - три сантиметра, но о том, что пик паводка пройден, говорить рано. Кетово - один из самых пострадавших от паводка населенных пунктов вблизи Кургана. По данным властей, уровень воды здесь поднимался до 11 метров, полностью затопив нижнюю часть села. "Самая высокая вода здесь была. Но стали замечать, что на спад понемногу - за ночь на 2-3 сантиметра", - сказал РИА Новости один из местных жителей, добавив, что говорить о пройденном пике пока преждевременно. По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка.
https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940501484.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жители Кетово рассказали о спаде уровня воды в селе
Жители Кетово рассказали, что уровень воды в селе спал на два-три сантиметра