https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941212305.html

Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление

Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление - РИА Новости, 20.04.2024

Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление

Трем многоквартирным домам в поселке Плодопитомник около города Ишим грозит подтопление, сообщил глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:01

2024-04-20T12:01

2024-04-20T12:16

происшествия

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Трем многоквартирным домам в поселке Плодопитомник около города Ишим грозит подтопление, сообщил глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. "Нахожусь в поселке Плодопитомник. Вода очень быстро прибывает. Есть три многоквартирных дома, которым грозит подтопление", - написал губернатор. По словам Моора, волонтеры и сотрудники МЧС в настоящее время мешками укрепят защиту зданий. К утру субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.

https://ria.ru/20240419/navodnenie-1941115611.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024