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Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление - РИА Новости, 20.04.2024
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12:01 20.04.2024 (обновлено: 12:16 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941212305.html
Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление
Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление - РИА Новости, 20.04.2024
Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление
Трем многоквартирным домам в поселке Плодопитомник около города Ишим грозит подтопление, сообщил глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:01
2024-04-20T12:16
происшествия
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Трем многоквартирным домам в поселке Плодопитомник около города Ишим грозит подтопление, сообщил глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. "Нахожусь в поселке Плодопитомник. Вода очень быстро прибывает. Есть три многоквартирных дома, которым грозит подтопление", - написал губернатор. По словам Моора, волонтеры и сотрудники МЧС в настоящее время мешками укрепят защиту зданий. К утру субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
https://ria.ru/20240419/navodnenie-1941115611.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Трем многоквартирным домам в Тюменской области грозит подтопление

Моор: трем домам в поселке Плодопитомник в Тюменской области грозит подтопление

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Трем многоквартирным домам в поселке Плодопитомник около города Ишим грозит подтопление, сообщил глава Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Нахожусь в поселке Плодопитомник. Вода очень быстро прибывает. Есть три многоквартирных дома, которым грозит подтопление", - написал губернатор.
По словам Моора, волонтеры и сотрудники МЧС в настоящее время мешками укрепят защиту зданий.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Тюменскую область придет большой объем воды
19 апреля, 17:50
К утру субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вода из тюменской реки Ишим подошла ко всем казанским селам в зоне паводка
19 апреля, 07:50
 
ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьТобол (река)Александр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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