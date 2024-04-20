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Спасатели помогают жителям Кетово добраться до своих домов - РИА Новости, 20.04.2024
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11:37 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941210081.html
Спасатели помогают жителям Кетово добраться до своих домов
Спасатели помогают жителям Кетово добраться до своих домов - РИА Новости, 20.04.2024
Спасатели помогают жителям Кетово добраться до своих домов
Спасатели помогают жителям Кетово Курганской области добраться до своих домов, а также доставляют продукты тем, кто не стал эвакуироваться, передает... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:37
2024-04-20T11:37
происшествия
курган
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Спасатели помогают жителям Кетово Курганской области добраться до своих домов, а также доставляют продукты тем, кто не стал эвакуироваться, передает корреспондент РИА Новости. Кетово - один из самых пострадавших от паводка населенных пунктов вблизи Кургана. По данным властей, уровень воды здесь поднимался до 11 метров, полностью затопив нижнюю часть села. В Кетово дежурят сотрудники МЧС, полиции Росгвардии. Спасатели помогают людям, которые хотят проверить состояние своих домов, добраться до них, по просьбам родственников передают продукты тем, кто не стал эвакуироваться. "Вот сумку, пожалуйста, передайте. У меня там муж, он встретит. Сама не поеду, боюсь", - просит местная жительница спасателей, которые вернулись к сухой части улицы. Их здесь поджидает ещё одна девушка. "Мне домой надо, маму только что перевезли ", - пояснила она Наравне с сотрудниками МЧС доставить людей и продукты в затопленные дома помогают и местные жители на резиновых лодках. "Конечно, бесплатно возим. Беда же общая", - сказал один из мужчин. По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
https://ria.ru/20240409/pomosch-1938739193.html
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940321565.html
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происшествия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Наводнения в России — 2024
Спасатели помогают жителям Кетово добраться до своих домов

Спасатели помогают жителям Кетово добраться до своих домов и доставляют продукты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗатопленные дома в Кургане
Затопленные дома в Кургане - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Затопленные дома в Кургане
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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Спасатели помогают жителям Кетово Курганской области добраться до своих домов, а также доставляют продукты тем, кто не стал эвакуироваться, передает корреспондент РИА Новости.
Кетово - один из самых пострадавших от паводка населенных пунктов вблизи Кургана. По данным властей, уровень воды здесь поднимался до 11 метров, полностью затопив нижнюю часть села. В Кетово дежурят сотрудники МЧС, полиции Росгвардии. Спасатели помогают людям, которые хотят проверить состояние своих домов, добраться до них, по просьбам родственников передают продукты тем, кто не стал эвакуироваться.
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"Вот сумку, пожалуйста, передайте. У меня там муж, он встретит. Сама не поеду, боюсь", - просит местная жительница спасателей, которые вернулись к сухой части улицы. Их здесь поджидает ещё одна девушка.
"Мне домой надо, маму только что перевезли ", - пояснила она
Наравне с сотрудниками МЧС доставить людей и продукты в затопленные дома помогают и местные жители на резиновых лодках.
"Конечно, бесплатно возим. Беда же общая", - сказал один из мужчин.
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По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов.
За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияКурганКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Наводнения в России — 2024
 
 
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