Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений
Путин поручил уточнить правила вознаграждения авторов прорывных научных решений
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам прорывных научных или технических решений. Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение правил и определение единой методологии расчета размера вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, являющихся прорывными научными или техническими решениями и созданных в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, которые выплачиваются за использование исключительных прав на такие результаты в коммерческих целях, в том числе при отчуждении или предоставлении права использования исключительных прав на такие результаты третьим лицам", - указано в документе.
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