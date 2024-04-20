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Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений - РИА Новости, 20.04.2024
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13:29 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/nauka-1941223449.html
Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений
Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета вознаграждения по... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:29
2024-04-20T13:29
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам прорывных научных или технических решений. Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение правил и определение единой методологии расчета размера вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, являющихся прорывными научными или техническими решениями и созданных в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, которые выплачиваются за использование исключительных прав на такие результаты в коммерческих целях, в том числе при отчуждении или предоставлении права использования исключительных прав на такие результаты третьим лицам", - указано в документе. Срок исполнения этого поручения - 1 декабря, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940537841.html
https://ria.ru/20231102/putin-1906973804.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений

Путин поручил уточнить правила вознаграждения авторов прорывных научных решений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам прорывных научных или технических решений. Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение правил и определение единой методологии расчета размера вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, являющихся прорывными научными или техническими решениями и созданных в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, которые выплачиваются за использование исключительных прав на такие результаты в коммерческих целях, в том числе при отчуждении или предоставлении права использования исключительных прав на такие результаты третьим лицам", - указано в документе.
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Срок исполнения этого поручения - 1 декабря, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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