https://ria.ru/20240420/nauka-1941223449.html

Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений

Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил разобраться с вознаграждением авторов прорывных решений

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета вознаграждения по... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:29

2024-04-20T13:29

2024-04-20T13:29

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения о законодательных поправках, уточняющих правила расчета вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам прорывных научных или технических решений. Перечень поручений президента по итогам участия в Форуме будущих технологий и встречи с учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на уточнение правил и определение единой методологии расчета размера вознаграждения по лицензионному договору и вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, являющихся прорывными научными или техническими решениями и созданных в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, которые выплачиваются за использование исключительных прав на такие результаты в коммерческих целях, в том числе при отчуждении или предоставлении права использования исключительных прав на такие результаты третьим лицам", - указано в документе. Срок исполнения этого поручения - 1 декабря, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940537841.html

https://ria.ru/20231102/putin-1906973804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил мишустин, общество