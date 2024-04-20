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Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 20.04.2024 (обновлено: 05:29 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/morpekhi-1941180354.html
Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Расчет 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" огнем на... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T05:03
2024-04-20T05:29
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Расчет 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" огнем на прямой наводке уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Экипаж 120-мм САУ 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых действий на правом берегу Днепра был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов, "откуда они вели наблюдение за нашим берегом реки". Для его уничтожения было принято решение на применение самоходных орудий "Нона". Экипаж совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразил украинский опорный пункт и уничтожил засевшую в них живую силу украинских боевиков. Морпехи Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240412/marinka-1939492697.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ

Морпехи-черноморцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Расчет 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" огнем на прямой наводке уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Экипаж 120-мм САУ 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в военном ведомстве.
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12 апреля, 04:34
Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых действий на правом берегу Днепра был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов, "откуда они вели наблюдение за нашим берегом реки". Для его уничтожения было принято решение на применение самоходных орудий "Нона".
Экипаж совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразил украинский опорный пункт и уничтожил засевшую в них живую силу украинских боевиков.
Морпехи Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
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