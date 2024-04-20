https://ria.ru/20240420/morpekhi-1941180354.html
Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 20.04.2024
Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Расчет 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" огнем на... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T05:03
2024-04-20T05:03
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Расчет 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" огнем на прямой наводке уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Экипаж 120-мм САУ 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых действий на правом берегу Днепра был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов, "откуда они вели наблюдение за нашим берегом реки". Для его уничтожения было принято решение на применение самоходных орудий "Нона". Экипаж совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразил украинский опорный пункт и уничтожил засевшую в них живую силу украинских боевиков. Морпехи Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240412/marinka-1939492697.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Морпехи уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Морпехи-черноморцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Расчет 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" огнем на прямой наводке уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Экипаж 120-мм САУ 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота уничтожил наблюдательный пункт ВСУ
на правом берегу Днепра", - сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых действий на правом берегу Днепра был обнаружен наблюдательный пункт украинских националистов, "откуда они вели наблюдение за нашим берегом реки". Для его уничтожения было принято решение на применение самоходных орудий "Нона".
Экипаж совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразил украинский опорный пункт и уничтожил засевшую в них живую силу украинских боевиков.
Морпехи Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.