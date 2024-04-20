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В зоне паводков ввели круглосуточное наблюдение за транспортными объектами - РИА Новости, 20.04.2024
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10:44 20.04.2024 (обновлено: 11:14 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/mintrans-1941204134.html
В зоне паводков ввели круглосуточное наблюдение за транспортными объектами
В зоне паводков ввели круглосуточное наблюдение за транспортными объектами - РИА Новости, 20.04.2024
В зоне паводков ввели круглосуточное наблюдение за транспортными объектами
Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:44
2024-04-20T11:14
тюменская область
курганская область
россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
наводнения в россии — 2024
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, сообщили в Минтрансе РФ. "Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком. В связи со сложной паводковой ситуацией в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях федеральные дорожные службы перешли в режим повышенной готовности", - говорится в сообщение. В министерстве отметили, что работают оперативные штабы, ведется регулярный круглосуточный мониторинг дорожной ситуации на подведомственной Росавтодору сети. Кроме того, особое внимание уделяется наиболее паводкоопасным участкам. В Минтрансе подчеркнули, что в Челябинской области выполнение антипаводковых мероприятий в срок позволило избежать негативных последствий. В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. В основном от паводка страдают региональные и местные дороги. Над ликвидацией последствий наводнения в Курганской области работает 61 единица дорожной техники. "В связи с возможным подтоплением участка федеральной автодороги Р-254 "Иртыш", подъезда к Тюмени на км 0 - км 3, возросшей нагрузкой на трассу во избежание заторовых ситуаций введены ограничения для большегрузной техники в часы пик", - доставили в ведомстве. Также для мониторинга ситуации в труднодоступных районах области работает система видеонаблюдения и 15 беспилотников. В Тюменской области оперативный штаб также осуществляет круглосуточный мониторинг транспортной инфраструктуры. В Оренбургской области специалисты проводят мониторинг федеральной дорожной сети каждые два часа. Уровень воды постепенно снижается. Аэропорты Оренбурга, Орска, Кургана работают штатно.
https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938337809.html
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тюменская область, курганская область, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), наводнения в россии — 2024, общество
Тюменская область, Курганская область, Россия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Наводнения в России — 2024, Общество
В зоне паводков ввели круглосуточное наблюдение за транспортными объектами

Минтранс: объекты транспортной инфраструктуры под наблюдением из-за паводка

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, сообщили в Минтрансе РФ.
"Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком. В связи со сложной паводковой ситуацией в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях федеральные дорожные службы перешли в режим повышенной готовности", - говорится в сообщение.
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В министерстве отметили, что работают оперативные штабы, ведется регулярный круглосуточный мониторинг дорожной ситуации на подведомственной Росавтодору сети. Кроме того, особое внимание уделяется наиболее паводкоопасным участкам.
В Минтрансе подчеркнули, что в Челябинской области выполнение антипаводковых мероприятий в срок позволило избежать негативных последствий. В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. В основном от паводка страдают региональные и местные дороги. Над ликвидацией последствий наводнения в Курганской области работает 61 единица дорожной техники.
"В связи с возможным подтоплением участка федеральной автодороги Р-254 "Иртыш", подъезда к Тюмени на км 0 - км 3, возросшей нагрузкой на трассу во избежание заторовых ситуаций введены ограничения для большегрузной техники в часы пик", - доставили в ведомстве.
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Также для мониторинга ситуации в труднодоступных районах области работает система видеонаблюдения и 15 беспилотников.
В Тюменской области оперативный штаб также осуществляет круглосуточный мониторинг транспортной инфраструктуры. В Оренбургской области специалисты проводят мониторинг федеральной дорожной сети каждые два часа. Уровень воды постепенно снижается.
Аэропорты Оренбурга, Орска, Кургана работают штатно.
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Тюменская областьКурганская областьРоссияФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Наводнения в России — 2024Общество
 
 
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