https://ria.ru/20240420/mintrans-1941204134.html

В зоне паводков ввели круглосуточное наблюдение за транспортными объектами

В зоне паводков ввели круглосуточное наблюдение за транспортными объектами - РИА Новости, 20.04.2024

В зоне паводков ввели круглосуточное наблюдение за транспортными объектами

Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:44

2024-04-20T10:44

2024-04-20T11:14

тюменская область

курганская область

россия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

наводнения в россии — 2024

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, сообщили в Минтрансе РФ. "Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком. В связи со сложной паводковой ситуацией в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях федеральные дорожные службы перешли в режим повышенной готовности", - говорится в сообщение. В министерстве отметили, что работают оперативные штабы, ведется регулярный круглосуточный мониторинг дорожной ситуации на подведомственной Росавтодору сети. Кроме того, особое внимание уделяется наиболее паводкоопасным участкам. В Минтрансе подчеркнули, что в Челябинской области выполнение антипаводковых мероприятий в срок позволило избежать негативных последствий. В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. В основном от паводка страдают региональные и местные дороги. Над ликвидацией последствий наводнения в Курганской области работает 61 единица дорожной техники. "В связи с возможным подтоплением участка федеральной автодороги Р-254 "Иртыш", подъезда к Тюмени на км 0 - км 3, возросшей нагрузкой на трассу во избежание заторовых ситуаций введены ограничения для большегрузной техники в часы пик", - доставили в ведомстве. Также для мониторинга ситуации в труднодоступных районах области работает система видеонаблюдения и 15 беспилотников. В Тюменской области оперативный штаб также осуществляет круглосуточный мониторинг транспортной инфраструктуры. В Оренбургской области специалисты проводят мониторинг федеральной дорожной сети каждые два часа. Уровень воды постепенно снижается. Аэропорты Оренбурга, Орска, Кургана работают штатно.

https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938337809.html

https://ria.ru/20240411/pavodok-1939308174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюменская область, курганская область, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), наводнения в россии — 2024, общество