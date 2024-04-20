В зоне паводков ввели круглосуточное наблюдение за транспортными объектами
Минтранс: объекты транспортной инфраструктуры под наблюдением из-за паводка
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, сообщили в Минтрансе РФ.
"Объекты транспортной инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением в связи с паводком. В связи со сложной паводковой ситуацией в Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях федеральные дорожные службы перешли в режим повышенной готовности", - говорится в сообщение.
В министерстве отметили, что работают оперативные штабы, ведется регулярный круглосуточный мониторинг дорожной ситуации на подведомственной Росавтодору сети. Кроме того, особое внимание уделяется наиболее паводкоопасным участкам.
В Минтрансе подчеркнули, что в Челябинской области выполнение антипаводковых мероприятий в срок позволило избежать негативных последствий. В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. В основном от паводка страдают региональные и местные дороги. Над ликвидацией последствий наводнения в Курганской области работает 61 единица дорожной техники.
"В связи с возможным подтоплением участка федеральной автодороги Р-254 "Иртыш", подъезда к Тюмени на км 0 - км 3, возросшей нагрузкой на трассу во избежание заторовых ситуаций введены ограничения для большегрузной техники в часы пик", - доставили в ведомстве.
Также для мониторинга ситуации в труднодоступных районах области работает система видеонаблюдения и 15 беспилотников.
В Тюменской области оперативный штаб также осуществляет круглосуточный мониторинг транспортной инфраструктуры. В Оренбургской области специалисты проводят мониторинг федеральной дорожной сети каждые два часа. Уровень воды постепенно снижается.
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11 апреля, 12:24