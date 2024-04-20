https://ria.ru/20240420/minoborony-1941226086.html
"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 20.04.2024
"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 610... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:48
2024-04-20T13:48
2024-04-20T14:22
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 610 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населенного пункта Красное ДНР."Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю
Минобороны: "Южная" группировка ВС России уничтожила до 610 солдат ВСУ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 610 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населенного пункта Красное ДНР
.
"Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.