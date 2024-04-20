Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 20.04.2024 (обновлено: 14:22 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/minoborony-1941226086.html
"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 20.04.2024
"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 610... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:48
2024-04-20T14:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408934_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_9f38cfebf4960ee32928522c28d1c224.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 610 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населенного пункта Красное ДНР."Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941179379.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408934_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_6487695a132a36760a5069478ebd2d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю

Минобороны: "Южная" группировка ВС России уничтожила до 610 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 610 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Изображение сгенерировано ИИ
США решают, давать ли Украине гробовые деньги
Вчера, 08:00
По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населенного пункта Красное ДНР.
"Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В конгрессе США резко обратились к Украине
Вчера, 04:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала