https://ria.ru/20240420/minoborony-1941226086.html

"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю

"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 20.04.2024

"Южная" группировка ВС России улучшила положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 610... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:48

2024-04-20T13:48

2024-04-20T14:22

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 610 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населенного пункта Красное ДНР."Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность