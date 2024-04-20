https://ria.ru/20240420/minoborony-1941225242.html
Российские военные поразили украинское хранилище авиатоплива
Российские военные поразили украинское хранилище авиатоплива - РИА Новости, 20.04.2024
Российские военные поразили украинское хранилище авиатоплива
Российские военные поразили хранилище авиатоплива украинских воздушных сил, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:39
2024-04-20T13:39
2024-04-20T13:44
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские военные поразили хранилище авиатоплива украинских воздушных сил, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240420/strategiya-1941206677.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
Российские военные поразили украинское хранилище авиатоплива
Российские военные поразили хранилище авиатоплива и два транспортных объекта