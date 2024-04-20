https://ria.ru/20240420/minoborony-1941225242.html

Российские военные поразили украинское хранилище авиатоплива

Российские военные поразили украинское хранилище авиатоплива - РИА Новости, 20.04.2024

Российские военные поразили украинское хранилище авиатоплива

Российские военные поразили хранилище авиатоплива украинских воздушных сил, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:39

2024-04-20T13:39

2024-04-20T13:44

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские военные поразили хранилище авиатоплива украинских воздушных сил, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240420/strategiya-1941206677.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, безопасность