https://ria.ru/20240420/metro-1941257575.html

В Стамбуле станцию метро залило дождевой водой

В Стамбуле станцию метро залило дождевой водой - РИА Новости, 20.04.2024

В Стамбуле станцию метро залило дождевой водой

Станцию метро в Стамбуле залило дождевой водой в субботу, часть станции перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T18:11

2024-04-20T18:11

2024-04-20T18:11

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СТАМБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Станцию метро в Стамбуле залило дождевой водой в субботу, часть станции перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. Генеральное управление метеорологии объявило в Стамбуле на субботу "желтый" уровень опасности из-за ливней и сильного ветра. Дождь начался в городе еще ночью, не вызвав особых проблем. Однако к 16.30 по местному времени вода проникла на станцию Енибосна на западе города на линии M9, открытую в марте. На данном транспортном узле две одноименных станции, расположенная на M9 - подземная. С потолка станции льются потоки воды, стекают они и по стенам вдоль эскалаторов. При этом для пассажиров открыта только часть станции - половину, в том числе эскалаторы, перекрыли сотрудники метро, пытающиеся с помощью швабр ликвидировать лужи. Поезда осуществляют движение в обычном режиме.

https://ria.ru/20240131/stambul-1924572128.html

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Залитая водой станция стамбульского метро Водой залило открытую месяц назад станцию стамбульского метро на линии M9. На субботу в городе объявлен "желтый" уровень опасности из-за ливней и сильного ветра. 2024-04-20T18:11 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция