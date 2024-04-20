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В Стамбуле станцию метро залило дождевой водой - РИА Новости, 20.04.2024
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18:11 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/metro-1941257575.html
В Стамбуле станцию метро залило дождевой водой
В Стамбуле станцию метро залило дождевой водой - РИА Новости, 20.04.2024
В Стамбуле станцию метро залило дождевой водой
Станцию метро в Стамбуле залило дождевой водой в субботу, часть станции перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:11
2024-04-20T18:11
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СТАМБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Станцию метро в Стамбуле залило дождевой водой в субботу, часть станции перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. Генеральное управление метеорологии объявило в Стамбуле на субботу "желтый" уровень опасности из-за ливней и сильного ветра. Дождь начался в городе еще ночью, не вызвав особых проблем. Однако к 16.30 по местному времени вода проникла на станцию Енибосна на западе города на линии M9, открытую в марте. На данном транспортном узле две одноименных станции, расположенная на M9 - подземная. С потолка станции льются потоки воды, стекают они и по стенам вдоль эскалаторов. При этом для пассажиров открыта только часть станции - половину, в том числе эскалаторы, перекрыли сотрудники метро, пытающиеся с помощью швабр ликвидировать лужи. Поезда осуществляют движение в обычном режиме.
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353
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Залитая водой станция стамбульского метро
Водой залило открытую месяц назад станцию стамбульского метро на линии M9. На субботу в городе объявлен "желтый" уровень опасности из-за ливней и сильного ветра.
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60
в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
В Стамбуле станцию метро залило дождевой водой

Часть станции метро в Стамбуле перекрыли после того, как ее затопило после дождя

Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 20 апр - РИА Новости. Станцию метро в Стамбуле залило дождевой водой в субботу, часть станции перекрыта, передает корреспондент РИА Новости.
Генеральное управление метеорологии объявило в Стамбуле на субботу "желтый" уровень опасности из-за ливней и сильного ветра.
Дождь начался в городе еще ночью, не вызвав особых проблем. Однако к 16.30 по местному времени вода проникла на станцию Енибосна на западе города на линии M9, открытую в марте. На данном транспортном узле две одноименных станции, расположенная на M9 - подземная. С потолка станции льются потоки воды, стекают они и по стенам вдоль эскалаторов. При этом для пассажиров открыта только часть станции - половину, в том числе эскалаторы, перекрыли сотрудники метро, пытающиеся с помощью швабр ликвидировать лужи.
Поезда осуществляют движение в обычном режиме.
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