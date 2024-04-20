https://ria.ru/20240420/medvedev-1941282084.html

Медведев: никто не сомневался, что в США одобрят "помощь" банде неонацистов

Медведев: никто не сомневался, что в США одобрят "помощь" банде неонацистов - РИА Новости, 20.04.2024

Медведев: никто не сомневался, что в США одобрят "помощь" банде неонацистов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение США выделить дополнительную помощь Киеву, заявил в Telegram-канале, что это было голосование за РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T22:32

2024-04-20T22:32

2024-04-20T22:32

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение США выделить дополнительную помощь Киеву, заявил в Telegram-канале, что это было голосование за максимальное увеличение числа жертв войны. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. "В том, что американские законодатели одобрят "помощь" банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование... а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны; б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны", - написал Медведев в субботу.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939444508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, киев, дмитрий медведев