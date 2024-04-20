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Медведев: никто не сомневался, что в США одобрят "помощь" банде неонацистов - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/medvedev-1941282084.html
Медведев: никто не сомневался, что в США одобрят "помощь" банде неонацистов
Медведев: никто не сомневался, что в США одобрят "помощь" банде неонацистов - РИА Новости, 20.04.2024
Медведев: никто не сомневался, что в США одобрят "помощь" банде неонацистов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение США выделить дополнительную помощь Киеву, заявил в Telegram-канале, что это было голосование за РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T22:32
2024-04-20T22:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение США выделить дополнительную помощь Киеву, заявил в Telegram-канале, что это было голосование за максимальное увеличение числа жертв войны. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. "В том, что американские законодатели одобрят "помощь" банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование... а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны; б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны", - написал Медведев в субботу.
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в мире, сша, россия, киев, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Дмитрий Медведев
Медведев: никто не сомневался, что в США одобрят "помощь" банде неонацистов

Медведев: выделение США помощи Киеву было голосованием за увеличение жертв войны

© РИА Новости / Павел БедняковДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение США выделить дополнительную помощь Киеву, заявил в Telegram-канале, что это было голосование за максимальное увеличение числа жертв войны.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
"В том, что американские законодатели одобрят "помощь" банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование... а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны; б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны", - написал Медведев в субботу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКиевДмитрий Медведев
 
 
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