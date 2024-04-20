https://ria.ru/20240420/medrabotniki-1941217561.html
Путин поручил доложить о ситуации с окладами медработников
Путин поручил доложить о ситуации с окладами медработников - РИА Новости, 20.04.2024
Путин поручил доложить о ситуации с окладами медработников
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:53
2024-04-20T12:53
2024-04-20T12:53
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: рассмотреть вопрос о параметрах мероприятий по доведению окладов медицинских работников медицинских организаций, участвующих в базовой и территориальных программах обязательного медицинского страхования, до 50% фонда оплаты труда указанных медицинских организаций, в том числе о сроках осуществления мероприятий и перечне таких медицинских работников", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 30 апреля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил доложить о ситуации с окладами медработников
Путин поручил доложить о доведении окладов медработников до 50 процентов ФОТ