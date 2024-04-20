https://ria.ru/20240420/medrabotniki-1941217561.html

Путин поручил доложить о ситуации с окладами медработников

Путин поручил доложить о ситуации с окладами медработников - РИА Новости, 20.04.2024

Путин поручил доложить о ситуации с окладами медработников

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:53

2024-04-20T12:53

2024-04-20T12:53

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля доложить по вопросу доведения окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: рассмотреть вопрос о параметрах мероприятий по доведению окладов медицинских работников медицинских организаций, участвующих в базовой и территориальных программах обязательного медицинского страхования, до 50% фонда оплаты труда указанных медицинских организаций, в том числе о сроках осуществления мероприятий и перечне таких медицинских работников", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 30 апреля.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин